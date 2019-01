‚Kostel zapálili z malicherných příčin a pro pobavení.‘ Žháři z Gut musí podle soudu zaplatit přes 19 milionů

Skoro 19 milionů korun musí církvi zaplatit trojice mladíků za vypálení vzácného Kostela Božího Těla v třineckých Gutech. Dalších 160 tisíc korun musí nahradit lidem, kterým požár poničil hroby, skoro 100 tisíc zaplatí za shořelý les a soud jim také přikázal nahradit škodu na veřejném osvětlení. Vyplývá to z písemného odůvodnění rozsudku, který mladým mužům potvrdil tresty od 3,5 do devíti let. Dokumenty Olomouc 6:00 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shořelý Kostel Božího Těla Třinci - Gutech. | Zdroj: Profimedia

Kvůli zničení národní kulturní památky si trojice mladíků loni v červnu vyslechla přísné tresty. Organizátor vypálení kostela Jan Bortel dostal devět let vězení, řidič Jakub Hurník osm let a třetí mladistvý pachatel, který památku zapálil, odešel se třemi a půl roky. Všichni se proti prvoinstančnímu rozsudku odvolali, Vrchní soud v Olomouci ho však téměř beze zbytku potvrdil. Především konstatoval, že výše trestů je přiměřená.

Soud potvrdil tresty za zapálení kostela v Gutech. Mladí žháři jdou do vězení na 3,5, osm a devět let Číst článek

Varovný signál

„Dřevěný kostel Božího těla v Třinci – Gutech, stál na místě přes 450 let. Přečkal třicetiletou válku, obě světové války, stal se národní kulturní památkou a sloužil věřícím. Obžalovaní z malicherných příčin, pro jejich pobavení, jej zapálili a ten lehl popelem. Následkem tohoto jejich jednání byla nemalá materiální škoda, ale zejména škoda nenahraditelná na kulturním dědictví společnosti. Rozhodnutí nalézacího soudu i soudu odvolacího je třeba vnímat jako varovný signál, že takovéto jednání nebude jakkoliv tolerováno,“ argumentuje odvolací rozsudek, který server iROZHLAS.cz níže v plném znění zveřejňuje.

Trojice podle něj musí zaplatit škodu přes 19 milionů korun za zničený kostel a jeho okolí. Škodu přitom soudy vyčíslily na 20 milionů korun, kvůli rozdílu však odvolací rozsudek odkazuje na případnou občanskoprávní žalobu proti pachatelům.

Střítežská farnost spravující kostel v Gutech se však dosud nerozhodla, zda k tomuto kroku přistoupí. Aktuálně se totiž soustředí na stavbu nového kostela. „To je pro nás priorita. Nyní není rozhodnuto, zda se budeme, či nebudeme soudit,“ upřesnil pro server iROZHLAS.cz tamní farář Kazimierz Plachta.

Kostel si vybrali schválně

Pravomocný verdikt je tečkou za sledovanou událostí z předloňského srpna. Bortel vypálení kostela naplánoval, s Hurníkem se domluvil, že mu poslouží jako řidič, a do akce organizátor zasvětil i svého tehdy sedmnáctiletého kamaráda. Záměrně si vybrali dřevěný kostel v Gutech, protože předpokládali, že bude dobře hořet.

Guty, dřevěný kostel z 16. století. | Zdroj: Wikimedia Commons

Do čtyř plastových lahví načerpali benzin, odjeli do Gut, kde nejmladší z chlapců postavil tři lahve k zadní stěně kostela, obsah čtvrté na ně vylil a škrtl. Památku v plamenech si natočili na mobilní telefon.

Pubertální hecovačka

Bortel před soudy odmítl, že celou akci řídil. Vinu naopak svaloval na mladšího kamaráda, který požár založil a ve výpovědi vše přiznal. „Celá záležitost se ‚zapálením kostela‘ byla jistou pubertální ‚hecovačkou‘, nikoliv vážným záměrem zničit kostel,“ parafrázuje jeho obhajobu rozsudek.

S tvrzením o „hecovačce“ však obžalovaný neuspěl, podle odvolacího soudu jde o „prázdnou frázi, která navíc odporuje provedeným důkazům.“ Soud také pečlivě analyzoval mladíkův motiv, na základě psychologického posudku došel k závěru, že zapálením kostela na sebe chtěl upozornit. „Hledal něco, čím by se zviditelnil, a i kdyby to bylo destruktivní, pak je to lepší než nebýt nikým,“ popsal odvolací soud.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel Božího těla z 16. století | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Vrchní soud neustoupil ani obhajobě nejmladšího ze žhářů, který žádal o zmírnění 3,5letého trestu. „Obžalovaný zapomíná na to podstatné: že to byl on, kdo bezdůvodně, z malicherných příčin kostel zapálil, a byl to tedy on, kdo tímto svým jednáním způsobil mnohamilionovou škodu, pokud jde o majetek, ale také škodu v penězích nedocenitelnou, pokud jde o kostel, jakožto kulturní památku,“ vysvětluje odvolací rozsudek.

Dovolání nepodali

Mladíci mohou proti rozhodnutí podat dovolání k Nejvyššímu soudu, dosud tak však neučinili, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Karin Kantorová.

Na místě vyhořelého kostela vznikne replika, jejíž stavbu by měla pokrýt pojistka. Na vybavení půjdou peníze ze sbírky, vyhlášené třineckou radnicí. Hrubá stavba by měla stát ještě letos.