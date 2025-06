‚Zhoršuje se to.‘ Po podvodném projektu zůstaly jen zarůstající pozemky, obec s nimi nemůže nic dělat

Měl tam stát dům pro seniory, místo toho ale peníze z investičního družstva zamířily neznámo kam. Za tento podvod si vyslechl trestající verdikt třeba i podnikatel Vlastislav Římský, kterému soud přidal k probíhajícímu trestu za daňové úniky další půlrok vězení. Pozemky, na kterých měl dům stát, přešly na zahraniční společnost, zarůstají náletovými dřevinami a působí v obci problémy. Původní zpráva Těšetice 6:00 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nic se nezlepšilo, spíše se to jenom zhoršuje. A my jako obecní úřad máme ruce svázané. Nemáme v podstatě žádné páky, jak tomu zamezit,“ popisuje starosta obce Těšetice Jindřich Protivánek (za KDU-ČSL) na místě bývalého statku v místní části Vojnice na Olomoucku.

Na stejném místě stál už před dvěma lety. Tehdy ho oslovili kriminalisté s dotazy na několik pozemků v katastru obce – mimo jiné právě i tohoto. Třičtvrtěhektarová parcela, kterou zabíral po sto let areál statku, tvoří aktuálně proluku uprostřed udržované návsi. Proluku, která postupně zarůstá trávou a náletovými dřevinami.

„To, že se tady vysemeňuje tráva, keře, tak samozřejmě na to okolí, na ty okolní pozemky má vliv. Primárně to působí problémy vlastníkům soukromých domů, kterým se to dostává do zahrad a samozřejmě s tím mají proto zvýšené náklady. Bohužel není kam se obrátit,“ rozhazuje starosta rukama s tím, že opakované pokusy olomouckého magistrátu kontaktovat majitele firmy v Itálii se ukázaly jako zbytečné.

„Ta společnost má sídlo v zahraničí, nepřebírá poštu. A to je pro magistrátní úředníky neřešitelná záležitost,“ připomíná starosta dřívější pokusy firmu neúspěšně kontaktovat.

Složitost situace připouští i olomoucký magistrát, který se případem zabýval už v letech 2019 a 2020. Aby úředníci mohli začít konat, musela by obec podle mluvčí Lenky Jedličkové podat nový podnět. „Řešíme stovky žádostí a podnětů, takže pokud dostaneme podnět na narušení vzhledu obce, budeme se jím zabývat a hrozí i pokuta v řádech statisíců,“ konstatovala mluvčí magistrátu.

Neudržovaný statek Římského v obci Těšetice nedaleko Olomouce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podvod na Hané

Přitom tomu tak vůbec být nemělo. Na tomto místě měl už několik let stát seniorský dům Vojnice – developerský projekt firmy Simply Management Vlastislava Římského, který je od roku 2023 ve vězení za krácení daně při nelegální výrobě cigaret.

Jak se ale ukázalo, projekt se nikdy neuskutečnil a uskutečnit ani neměl – pouze sloužil k vyvedení peněz z investičního družstva.

Podle dokumentů, které server iROZHLAS.cz již dříve zveřejnil, k tomu došlo krátce po podpisu takzvané rezervační smlouvy, na jejímž základě převedla tehdejší jednatelka investičního družstva Eva Šumberová na Římského firmu Simply Management více než 2,3 milionu korun, které družstvo našetřilo. „Suma ve výši 2,256 milionu korun byla obratem z účtu společnosti vybrána jejím statutárním ředitelem a současně předsedou správní rady Vlastislavem Římským,“ napsali v usnesení policisté.

Starosta obce Těšetice nedaleko Olomouce Jindřich Protivánek (za KDU-ČSL, vlevo) má svázané v celé věci ruce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Římský se následně z firmy stáhl, ta přešla do vlastnictví švýcarské společnosti. A pozemek, který dříve držela Římského – dnes už zlikvidovaná – firma Xena Praha, zase na italskou společnost Milano Lavora, která je v současné době rovněž v likvidaci a za kterou formálně stál invalidní důchodce z Kutné Hory.

Kauzy Vlastislava Římského Vlastislav Římský figuroval v kauze nelegálních výrobců cigaret, kterou řešili celníci ve spolupráci s olomouckými kriminalisty. Za to byl odsouzen na šest let.

Podnikatelem se zabývají také policisté z NCOZ, a to kvůli jeho bývalé firmě Xena Praha, vůči které má pohledávky resort obrany za špatnou dodávku sportovního oblečení pro vojáky a policisty. Firma, která za zakázku získala téměř 700 milionů korun, v Česku zanikla a kapitál přesunula do zahraničí. Vyšetřování není u konce.

Pražská policie pak v minulosti vyšetřovala i případ požáru skladu firmy Xena Praha v pražské Michli, kde podle dřívějších informací médií pracovala i s verzí, že sklad byl zapálen úmyslně, aby firma mohla vymáhat více peněz od pojišťovny.

Šumberová si se svým manželem Petrem Šumberou (známým z kauzy Salia Group) vyslechli opakovaně podmínečný trest vězení s povinností uhradit způsobenou škodu. Vlastislavu Římskému pak potvrdil odvolací senát souhrnný nepodmíněný trest 7,5 roku vězení, kdy mu k již probíhajícímu sedmiletému trestu potvrdil půlroční vězení navíc. I on pak musí uhradit vzniklou škodu za zneužití peněz z projektu vojnického seniorského domu.

„Odvolání byla Vrchním soudem v Praze zamítnuta, ke změně trestů nedošlo,“ uvedl k verdiktu mluvčí Vrchního soudu v Praze Vít Tomáš Vatra.

Zoufalá obec

Trestající rozsudky ale podle starosty Protivánka pro obec vůbec nic nevyřešily. Jak dodává, čekal, že by pozemek mohl po rozsudku propadnout státu, vstoupit do dražby, zkrátka odblokovat současnou patovou situaci. K tomu ale nedošlo.

Že se odsouzený podnikatel z obce stahovat neplánuje, potvrzují i další kroky jeho firem. Ta totiž nevlastní pouze pozemky ve vojnické části obce, ale i přímo v Těšeticích. Ty jsou podobně neudržované, z náletových dřevin tam vyrostl za několik let dokonce les.

A právě kvůli těmto pozemkům obec kontaktoval letos na jaře Rostislav Svoboda, představil se jako zástupce majitele firmy Zanzuela Trade, které tento pozemek patří a kterou do loňského roku vlastnil rovněž Římský, aktuálně spadá do svěřenského fondu, jehož správkyní je advokátka Nina Rydlová.

„Snažil se nějakým způsobem obnovit projekt výstavby rodinných domů na pozemcích v těšetické části obce. My jsme žádali, aby nejprve uvedli do nějakého důstojného stavu i ty pozemky po bývalém statku ve Vojnicích. Asi měsíc jsme spolu takto komunikovali, pak mi pouze zavolal, že s tím neudělá nic. Že se s tím pozemkem nedá vlastnicky nic dělat,“ popsal interakci starosta.

Na neudržovaných pozemcích už vyrostl z náletových rostlin malý les | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě kvůli zkušenosti s projektem seniorského domu se totiž obec obává, že by i v případě zástavby rodinných domů nemusel být projekt myšlen vážně. Varovné podle starosty bylo, že firma začala s prodejem domů už v době, kdy ještě neměla projekt s obcí ani vyjednaný. Zároveň žádala obec, aby výstavbu komunikací a sítí financovala z veřejných peněz.

„(Firma) avizovala prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě, která k tomu nebyla vhodná a i ze strany obce už nevítaná. Takže abychom zamezili tomu, že bychom byli s potenciálním podvodem jakkoliv spojováni, tak jsme při změně územního plánu ten pozemek zařadili do zemědělské plochy. Samozřejmě investorovi se to nelíbilo, hrozil žalobou, kterou samozřejmě nepodal,“ popsal starosta.

Máme s tím plány

Server iROZHLAS.cz se pokusil Rostislava Svobodu opakovaně kontaktovat, dovolat se mu ale nepodařilo. Měl vypnutý telefon.

Spojit se ale podařilo se správkyni svěřenského fondu Ninu Rydlovou. Ta uvedla, že se „s obcí normálně jedná“ ve věci těšetického pozemku, připustila, že vojnického statku se jednání netýkají. „To bohužel není na žádnou českou firmu, s tím nic nenaděláme,“ konstatovala.

Že by ale došlo k nějakému kontaktu mezi obcí a advokátkou Rydlovou, starosta odmítá. Komunikovat měl pouze se zmiňovaným Svobodou, ten ale vystupoval jako zástupce pro oba pozemky.

Pozemek postupně celý zarůstá. Už i na navezené hlíně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Rydlové ale jednal Svoboda nezávisle na ní. Sama o něm ví jen, že je to „projektant“. „Nejsem s ním v žádném konktaktu, já jsem pouze svěřenský správce, nemám tyhle informace. A hlavně si myslím, že klient by tyto informace ani poskytovat nechtěl,“ sdělila.

Na dotaz, jestli se neobává pokuty ze strany magistrátu, reagovala, že firma pozemky uvede do pořádku. „Tak samozřejmě že se to pokácí, jestli vás trápí tohle. Nemyslím, že to tam tak zůstane navěky,“ doplnila a s dalšími informacemi se odvolala na mlčenlivost.

Starosta Protivánek je přesto k jakékoliv akci skeptický. „To už slibovali několikrát. Jednou jsem už i dával na webové stránky, když nám slíbili, že by to mohlo proběhnout do konce roku. Aby si případně lidé některé ty stromy přesadili, protože by to byla škoda pokácet je všechny. Sliboval nám to i pan Svoboda, k ničemu ale nedošlo. Bohužel s paní advokátkou jsem nikdy nejednal,“ dodává.