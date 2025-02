‚Žil ve svém fantazijním virtuálním světě.‘ Mladistvý obviněný z dvojnásobné vraždy v Hradci se přiznal

Šestnáctiletý mladistvý, který je obviněný z dvojnásobné vraždy v Hradci Králové, se ke svému činu doznal a to za přítomnosti obhájce. České televizi to v pátek řekl kriminalista Roman Popiolek, který byl u chlapcova výslechu. Podle něj žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a nemá ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nepatřil podle dosavadních zjištění k žádné teroristické ani extremistické skupině, uvedl Popiolek. Aktualizováno Praha 12:16 21. 2. 2025 (Aktualizováno: 12:35 21. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena zapaluje svíčku před obchodem, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy, 21. února 2025, Hradec Králové | Foto: Taneček David | Zdroj: ČTK

Mluvčí policie Iva Kormošová řekla, že obviněný v minulosti neměl problémy se zákonem. V době činu podle ní nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.

Kuchyňský nůž, kterým ženy podle policie zavraždil, obviněný vzal v polici v obchodě, uvedla mluvčí. „Kriminalisté pokračují ve vyšetřování, zadali znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie,“ uvedla.

Policie obvinila útočníka z Hradce Králové z vraždy dvou prodavaček. Hrozí mu až deset let vězení Číst článek

Výslech obviněného kriminalisté ukončili ve čtvrtek. „Mladistvý obviněný doznal plně svou trestnou činnost před svým obhájcem,“ řekl v České televizi Popiolek.

Dodal, že chlapec byl samotář a kriminalisté nezjistili jeho napojení na žádnou náboženskou nebo na extremistickou skupinu. „Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ dodal kriminalista.

Tragédie se odehrála ve čtvrtek ráno v obchodní zóně v Hradci Králové, kde útočník ubodal nožem dvě prodavačky ve věku 19 a 38 let. Po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Očekává se, že soud v pátek rozhodne o vazbě.

Kriminalisté zatím nejsou schopni posoudit, zda chlapec trpí duševní poruchou nebo byl pod vlivem drog či jiných látek, čeká se na rozbory krve a dalších tělesných tekutin. Nyní začínají výslechy okolí obviněného, řekl v televizi Popiolek.