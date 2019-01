Meteorologové varují před náledím, řidiče vyzývají k opatrnosti hlavně na horách

Až do nedělních devíti hodin platí výstraha před náledím. Řidiči by podle meteorologů měli jet kvůli namrzlým silnicím opatrně. Klouzat by mohla vozovka hlavně na horách, kde by mělo taky sněžit.

