Poslední záchvěv zimy? V Krkonoších sněžilo, silný vítr omezil provoz lanovky na Sněžku

Sněžení, mlha, mráz a vítr, tak to ráno v půlce května vypadalo na hřebenech Krkonoš. Kvůli silnému větru se nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku, který může být v provozu do rychlosti 60 kilometrů v hodině. Na Sněžce bylo ráno minus 4,2 stupně Celsia, pocitová teplota okolo minus deseti a nasněženo. Praha 10:35 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještě 4. května byly Krkonoše zasypané sněhem | Zdroj: Profimedia

Na hřebenové Luční boudě klesla teplota ráno k minus třem stupňům, v okolí je přes půl metru sněhu, z toho asi pět centimetrů nového. Vyplývá to z informací od meteorologů, z webů lanové dráhy, horské služby a horských bud.

Během dne by se mělo postupně oteplovat a sněžení i na hřebenech Krkonoš přecházet v déšť. „Od 900 metrů nad mořem sněží. Zatím to vypadá, že dnes dopoledne to je poslední záchvěv zimy. Všechno, co tam nasněžilo v noci a dnes, ale půjde dolů,“ řekl Dušan Čičman z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové.

Vítr až 90 kilometrů v hodině. Kvůli silné vichřici uzavřeli pořadatelé fanzónu v Košicích Číst článek

V tisíci metrech na horách by ve středu mělo být okolo plus tří stupňů Celsia, ve čtvrtek kolem pěti a teploty budou dál růst.

Teplotní rekordy

Horní úsek lanovky na Sněžku z Růžové hory se ráno nerozjel, vítr tam dosahoval rychlosti přes 70 kilometrů v hodině. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu byl v provozu. Aktuální informace o lanovce jsou na webu.

I když je chladno, teplotní rekordy pro 15. květen na východočeských meteorologických stanicích, na nichž se měří déle než 20 let, dnes nepadly. „Minima se v nižších polohách pohybovala od plus šesti do plus třech stupňů Celsia, na horách bylo lehce pod nulou. Nejchladněji bylo na Labské boudě, kde bylo minus 3,5 stupně Celsia, v roce 1995 tam bylo minus pět. Ani na jedné stanici nebyl rekord překonán,“ řekl Čičman.

V Královéhradeckém kraji bude ve středu na většině území pršet, zpočátku nad 900 metrů i sněžit. Ve čtvrtek by mělo být nejdříve zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne bude od východu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, vítr by měl během čtvrtka slábnout. V 1000 metrech na horách by mělo být okolo plus pěti stupňů Celsia.