Zima v Česku byla nadprůměrně teplá. Teplotní extrém naměřili meteorologové už na Nový rok

Zima byla v Česku teplejší než obvykle. Průměrná teplota od loňského prosince do letošního února činila 1,2 stupně Celsia. To je skoro o dva stupně vyšší, než je normál z let 1991 až 2020. Důvodem byl hlavně velmi teplý leden, kdy meteorologové v Česku poprvé naměřili přes 19 stupňů Celsia. Předběžné údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Množství srážek se v zimě od obvyklých hodnot nelišilo, zásoba vody ve sněhu je ale nižší. Praha 15:58 17. března 2023

Průměrná měsíční teplota letos v lednu byla o 3,4 stupně vyšší, než bývá v prvním měsíci roku obvyklé. Naproti tomu zbylé dva zimní měsíce meteorologové hodnotí jako teplotně průměrné, s odchylku od normálu minus 0,4 stupně Celsia v případě prosince a plus 1,6 stupně v únoru.

@CHMUCHMI Úhrn srážek od začátku roku.

Na první pohled je patrná výrazná variabilita srážek související s jejich orografickým zesílením.

💧 Nejvíce srážek zatím letos spadlo v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách a na Šumavě.

chmi.cz/files/portal/d… 32

Teplotní extrém Česko zažilo už na Nový rok, kdy na stanici v Javorníku na Jesenicku naměřili 19,6 stupně. V Českých Budějovicích-Rožnově bylo týž den o 0,2 stupně chladněji.

„Denní maxima teploty vzduchu vyšší než 19 stupňů Celsia nebyla doposud na našem území v lednu zaznamenána,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav. Bylo tak překonáno dosavadní lednové maximum z 29. ledna 2002, kdy v Mánesových sadech v Ústí nad Labem naměřili 18,8 stupně Celsia.

Naopak nejnižší teplota uplynulé zimy byla zaznamenána 6. února na šumavské stanici Kvilda-Perla. Rtuť v teploměru tam klesla až na minus 29,9 stupně Celsia. Pokud by se braly v potaz pouze stanice ze standardní sítě Českého hydrometeorologického ústavu, pak by rekord patřil stanici Volary s minimem minus 26,9 stupně, které bylo dosaženo 18. prosince.

Podobně teplá jako letos byla i předchozí zima, kdy se průměrná teplota dostala na 1,3 stupně. Rekord nadále patří zimní sezoně 2006/2007 s průměrnou teplotou 2,7 stupně.

Co se týká množství srážek, hodnotí meteorologové uplynulou zimu v Česku jako normální. V průměru spadlo 131 litrů vody na metr čtvereční, což je 103 procent průměru zim z let 1991 až 2020. Nejvíce srážek za zimní sezonu, a to 190 litrů vody na metr čtvereční, napršelo či nasněžilo v zimě 1986/1987.

Nejvyšší denní úhrn srážek tentokrát Český hydrometeorologický ústav naměřil 3. února na Dvoračkách na Semilsku, kde spadlo 64 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíce nového sněhu, 40 centimetrů, napadlo 2. února na šumavském Špičáku.