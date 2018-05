Sportovci už přes čtvrt roku vyhlížejí odměny za Pchjongčchang. ‚Budou v červnu,‘ slíbil Plaga

Úspěšní sportovci z letošní zimní olympiády v Pchjongčchangu by měli dostat peníze za své medaile do konce června. Počítá s tím ministerstvo školství. Šestice medailistů slíbenou odměnu vyhlíží víc než čtvrt roku, ministerstvo ale dosud s vyplácením čekalo na rozhodnutí vlády. Praha 7:39 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká a její dvě olympijská zlata | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Slavnostní poděkování olympionikům proběhlo v Praze víc než před měsícem.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) při něm úspěšným sportovcům předal medaili Karla Kramáře a symbolický šek jako odměnu za vyhranou medaili. Tento šek by se mohl proměnit v opravdové peníze zhruba za měsíc. Vláda totiž minulý týden schválila nařízení, podle kterého může odměny sportovcům vyplácet ministerstvo školství.

„V nejbližší době, nejpozději na přelomu června a července k nim ty peníze, které si zaslouží, dostaneme,“ řekl Radiožurnálu ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO).

Mluvčí Českého olympijského výboru Tibor Alföldi upozorňuje, že odměny za medailová umístění pocházely i v minulosti ze státních dotací. „Pouze tekly přes Český olympijský výbor, to se od letošního roku změnilo, kdy tato příjemná povinnost podle nových domluv připadá ministerstvu školství ,“ popsal Alföldi.

Při minulých olympiádách dostávali medailisté odměny do několika dnů. Podle trenéra stříbrné rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petra Nováka to ale nejsou peníze, které by sportovci nutně potřebovali.

„Nikdo dopředu nemůže říct, jestli někdo bude mít zlatou nebo stříbrnou. Nemůžeme to počítat do rozpočtu, to by bylo asi špatně,“ řekl Radiožurnálu.

Odměny pro paralympioniky

Nová pravidla pro rozdělování odměn vynikajícím sportovcům přináší i další změny. Ministerstvu školství umožňují oceňovat nejenom olympioniky, dodává šéf úřadu Plaga.

„Jsou tam i paralympionici, je možné ocenit také výkony na mistrovství světa a mistrovství Evropy, případně pokud padne nějaký světový rekord nebo jiný čin. To znamená, že to pole je trošku širší.“

Nařízení vlády počítá s tím, že by se odměny pro sportovce mohly navýšit až na dva a půl milionu korun. To vítá předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová. Státní podpora handicapovaných sportovců by podle ní měla být vyšší.

„Dříve byly odměny rozdělovány podle mého názoru nespravedlivě, protože všechno záviselo na výši nákladů akcí. Ta úplně nejlépe vylepšená byla, že na zlato byla určena částka 200 tisíc korun,“ popsala Erlebachová.

Na letošních zimních hrách čeští paralympionici žádnou medaili nezískali. Historicky jich mají téměř 150.