Pokud ještě nemáte termín na přezutí zimních pneumatik, měli byste si už s objednáním pospíšit

Pneuservisům v Krkonoších a podhůří se začínají plnit termíny na přezouvání zimních pneumatik. Ty musí řidiči povinně používat od 1. listopadu vždy, kdy je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Jak dlouho si počkáte třeba na Vrchlabsku a jak to vypadá také jinde v kraji?

V servisu v Kunčicích nad Labem už od rána přezuli šest automobilů. S prací začali úderem osmé hodiny a od té doby se v podstatě nezastavili. Objednávací kalendář, kam jsem měla možnost nahlédnout, je opravdu přeplněný. Pracovníky pneuservisu čeká v úterý ještě nejméně dalších 30 aut.

A podobně to zde bude vypadat i ve středu, čtvrtek i pátek. Ovšem také v sobotu, protože kvůli velkému náporu pojede servis částečně i o víkendu. Na Vrchlabsku se čekací doby na přezutí pneumatik opravdu začínají prodlužovat.

Například v servisu, kde momentálně jsem, přijímají nové objednávky až od poloviny listopadu. Do té doby tady mají plno. Jinde, například v Trutnově, si lidé počkají tři až sedm dní.

Kdo tedy termín na přezutí gum na svém automobilu ještě nemá, měl by si s objednáním opravdu pospíšit. Protože s blížícím se koncem října a začátkem listopadu bude práce v pneuservisech nad hlavu. Tradičně totiž mnoho řidičů stále nechává přezutí až na poslední chvíli. A pak se nestačí divit, že jim pracovníci servisu nejsou schopni okamžitě vyjít vstříc.

Jiná situace je jižněji od Krkonoš. Tamní servisy zatím velké návaly zákazníků nezaznamenaly. Mluvila jsem například z pracovníky servisu v centru Hradce Králové a ti říkali, že objednávají maximálně do dvou dnů. Někdy jsou dokonce schopni přezout automobil i na počkání.

Od 1. listopadu se podél vybraných silnic objeví značka povinné zimní výbavy. Jde o úseky horských silnic, většinou těch, co vedou do zimních středisek. A také o komunikace v podhůří hor.

Dopravní značka říká, že by se za ni neměl na silnici vydat nikdo bez povinné zimní výbavy na vozidle. To znamená, že na autě musí být zimní pneumatiky a to s hloubkou dezénu minimálně čtyři milimetry.

Je také doporučeno, aby řidiči měli v autě zimní řetězy, což sice není povinnost, ale na zimu je to velmi vhodné. Policisté plánují začátkem listopadu na těchto silnicích samozřejmě kontroly aut.

Ale pokud nebude souvislá vrstva sněhu nebo ledu, počasí se zkrátka ještě nebude blížit zimě, tak prý budou zatím k řidičům tolerantní. Podstatné kontroly potom nastanou až s příchodem opravdového zimního počasí. Protože do hor na letních pneumatikách by se v zimě rozhodně nikdo vydávat neměl.