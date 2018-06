Zaorálek místo Pocheho? ‚ČSSD by měla zvážit jiného kandidáta na ministra zahraničí,‘ řekl Zimola

Sociální demokracie by měla začít jednat o možnosti postavit jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je několik týdnů zmiňované jméno europoslance Miroslava Pocheho. České televizi to v úterý řekl druhý muž ČSSD Jiří Zimola. Zároveň zmínil bývalého šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka. Pocheho jmenování odmítá prezident Miloš Zeman, komunisté i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Aktualizováno Praha 15:16 19. 6. 2018 (Aktualizováno: 16:23 19. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Zaorálek z ČSSD | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„ČSSD má bezesporu řadu erudovaných odborníků na všechna ministerstva. Jako sociální demokraté bychom se především měli bavit o tom, jestli skutečně není možné v rámci budoucího uspořádání vlády navrhnout jiné jméno,“ řekl České televizi Jiří Zimola.

„Například si troufám říct jméno Luboše Zaorálka, který bezesporu prokázal svou odbornou erudici,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman zná po nedělní schůzce s premiérem Andrejem Babišem jména všech ministrů. Od pátku se s nimi začne scházet. Promluvit si chce také s kandidátem na ministra zahraničí Miroslavem Pochem z ČSSD, který pozvání přijal.

„Prezident republiky hodlá pana Miroslava Pocheho požádat, aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničních věcí a usnadnil tak sestavování vlády a její toleranci,“ upřesnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který v sobotu na twitteru napsal, že prezident Pocheho nikdy ministrem zahraničí nejmenuje.

Kritika Pocheho

Prezident Zeman mu vyčítá mimo jiné to, že se v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků. „Mít ve vládě jako ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením i prohlášení vlády,“ prohlásil před časem prezident v České televizi.

Vadí mu také, že Poche je podle něj protiizraelský a zastává vyhraněné postoje proti americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Také premiér Andrej Babiš vytýká Pochemu podporu migračních kvót. „Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami,“ řekl Babiš v sobotním rozhovoru pro deník Právo.

Proti Pochemu v čele resortu zahraničí se pak v neděli ostře vyhranili komunisté. Předseda KSČM Vojtěch Filip v Otázkách Václava Moravce řekl, že jeho strana by takovou vládu nepodpořila.

Důvěra vládě 11. července?

Poche v něděli uvedl, že na nominaci netrvá, ale předpokládá, že na ní trvá ČSSD. Sám podle svých slov neuvažuje o tom, že by od nominace na doporučení Babiše ustoupil. Pokud by ale jeho jméno mělo být jedinou překážkou vytvoření vlády, tak to zváží.

Šéf ČSSD Jan Hamáček by byl rád, kdyby bylo ve sporu kolem nominace Pocheho po víkendu jasno.

Prezident by podle Babiše mohl jmenovat vládu později, než se předpokládalo. Původní termíny byl koncem června. „Uvidíme, jak se bude tento týden vyvíjet jednání a jak bude vyřešen problém po schůzce pana prezidenta s panem Pochem,“ upřesnil.

Premiér naopak stále počítá s tím, že o důvěře jeho druhé vlády by měla Poslanecká sněmovna hlasovat 11. července.

Kdo bude ministrem?

ANO má mít v nové vládě deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.

Sociální demokraté už dříve představili své kandidáty na ministry. Resort vnitra má vést předseda ČSSD Jan Hamáček a ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD.

Ministrem kultury se pak má stát primátor Olomouce Antonín Staněk z ČSSD, který před nedávnem podpořil na státní vyznamenání básníka a novináře blízkého komunistům Karla Sýse. Vysvětloval to tím, že si váží jeho literární tvorby a že vyznamenání se týká zásluh v oblasti kultury, nikoli v oblasti politiky.

Ministrem zemědělství se pak má stát prezidentův příznivec Miroslav Toman. A ministrem zahraničí právě Poche.

Babiš kandidáty za ANO stále tají

ANO své kandidáty na ministry stále tají. Jejich jména zatím oficiálně zná pouze premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Přestože premiér dříve uvedl, že je po nedělní schůzce s prezidentem odtajní, nestalo se tak. Babiš to vysvětlil tím, že se všemi ještě nemluvil.

A jména kandidátů za ANO zatím nezná ani šéf ČSSD Hamáček, rád by se je dozvěděl na schůzce s Babišem v úterý večer.

„Já bych stál o to, abych se dozvěděl, kteří kandidáti byli nominováni, jaký je tým za ANO. Zatím žádnou oficiální informaci nemáme," uvedl Hamáček.

Resort spravedlnosti už zřejmě nepovede Robert Pelikán z ANO, který oznámil konec v politice. A ministrem zahraničí pak nebude Martin Stropnický z ANO, který by se chtěl vrátit do diplomacie. Mohl by se stát velvyslancem v Izraeli.

Otazník se vznášel také nad dalším působení ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), kterém use do vlády „moc nechtělo“. Názor ale nakonec změnil. „Pokud dostanu nabídku, přijmu ji,“ řekl novinářům.

Zcela jisté také není pokračování ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO). Koncem května podotkla, že pokud o ni stát jako ministryni ztratí zájem, zbude jí silný mandát poslankyně podpořený ziskem tisíců hlasů voličů. Podle některých médií by Šlechtovou mohl nahradit dosluhující ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).

Babiš pak v neděli odmítl, že by se ministrem průmyslu a obchodu stal jeho poradce a podnikatel František Koníček, který byl ministrem práce v úřednické vládě Jiřího Rusnoka a dříve kandidoval za zemanovské SPOZ.