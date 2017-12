Ústecká zoo přijde o další žirafu. Pro samce Enjoye nemají v zahradě místo

Dvouletému žirafímu samci Enjoyovi ze zoologické zahrady v Ústí nad Labem hrozí utracení. Nemůže totiž zůstat ve stádu, ze kterého rodově pochází. Místo v jiné zoo pro něj ale nemají. Nedostatek prostoru pro zvyšující se počet žiraf je problém všech evropských zahrad. Ústí nad Labem 8:08 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žirafy v ústecké zoo. Ilustrační foto. | Foto: Lucie Valášková | Zdroj: Český rozhlas

„Žirafy jsou skupinová zvířata a tím, že by byl Enjoy oddělený od stáda, by trpěl. Prostor tu ale pro všechny nemáme. Už jsme jednu žirafu museli utratit – poté, co jsme se snažili situaci řešit antikoncepcí, změnil samec Bastien úplně své chování, začal být agresivní na samice, a později i vůči chovatelům. Tak jsme ho museli utratit,“ popisuje situaci v zoo chovatelka žiraf Michala Králová.

„Jsou čtyři způsoby, jak přebytek mláďat řešit – antikoncepce, kastrace, umístění do jiné zoo a poslední možností je eutanázie,“ dodává mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová. Usmrcení se ale pracovníkům ústecké zahrady nezamlouvá.

Složitou situaci žirafích mláďat potvrzuje i ředitel pražské zoo Miroslav Bobek: „Ve chvíli, kdy těm samcům nejde zajistit dobrou budoucnost, je na místě i úvaha o jejich utracení.“ O osudu žirafího samce musí zhruba do půl roku rozhodnout koordinátor evropské asociace zoologických zahrad.