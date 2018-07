Koaliční hnutí Žít Brno chce k novému vlakovému nádraží také metro

Koaliční Hnutí Žít Brno chce v úterý navrhnout radě města, aby vyzvala vládu, aby odmítla postup ministerstva dopravy ve věci výstavby nového vlakového nádraží v Brně. Zástupci města se obávají, že pokud by se vlaková stanice odsunula bez spojovací podzemní železnice, lidé by se nevešli do tramvají a museli by na nádraží chodit pěšky. Brno 14:09 9. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlakové nádraží v Brně se má přesunout k řece | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Koaliční hnutí Žít Brno navrhne úterní radě města, aby vyzvala vládu k odmítnutí postupu ministerstva dopravy ohledně výstavby nového vlakového nádraží v Brně za desítky miliard. Zastupitelstvo města letos schválilo, že se má nádraží odsunout k řece, podmínkou je ale výstavba podzemní železnice podobné metru, která by zajistila obslužnost MHD. Podle primátorova náměstka Matěje Hollana (Žít Brno) ministerstvo předloží v úterý vládě materiál, ve kterém podmínku takzvaného diametru neakceptovalo.

O výstavbě nového nádraží se v Brně mluví bezmála sto let. Současné nádraží kapacitně nestačí. Rozhodovalo se o dvou polohách, a to v centru pod Petrovem kousek od současného nádraží, nebo o odsunu o necelý kilometr k řece. Uskutečnila se dokonce dvě referenda, ale pro malou účast nebyla platná. Většina lidí ale hlasovala pro zachování nádraží v centru. Přesto zastupitelstva kraje a města rozhodla o odsunu, město za podmínky, že se postaví podzemní železnice obdobná metru.

„Na vládu má být v úterý předložen materiál, že ministerstvo dopravy neakceptovalo podmínku města na výstavbu diametru. Má být pouze připraveno technické řešení tak, aby se umožnila realizace diametru. To znamená, že by se nemusel stavět souběžně s nádražím, ale že by někdy v budoucnu třeba mohl být," řekl Hollan.

Nebude to fungovat

Pokud by mělo vzniknout nádraží bez podzemní železnice, nebude podle Hollana fungovat městská hromadná doprava. „Pro město by byl odsun nežádoucí a poškodilo by to dopravu. Lidé by museli chodit pěšky, protože by se do těch tramvají všichni nenacpali," uvedl Hollan. Nyní jezdí od nádraží tramvaje velmi často, před nádražím je velký tramvajový uzel. Nové nádraží má kapacitu ještě zvýšit, navíc po cestě do centra budou tramvaje míjet důležité křižovatky.

Proto Hollan navrhne radě Brna, aby vyzvala vládu, aby ta odmítla postup ministerstva dopravy a diametr se stal nedílnou součástí modernizace nádraží. Podle něj je také důležité vyřešit u nového nádraží komplikace, které přinese spojení nákladní a osobní vlakové dopravy. Nyní jsou obě oddělené, potom by se musely spojit do jednoho průtahu, což by podle Hollana způsobilo kapacitní problémy. „Žádná studie to přitom zatím neřešila, na nákladní dopravu se zapomnělo," dodal Hollan.