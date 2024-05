ŽIVĚ: Evropské peníze a my. Kolik Česko čerpá z unijních dotací a jak se o nich mluví v kampani

Vzývané i proklínané eurodotace. Do zemí Evropské unie díky nim proudí biliony korun. Jednotlivé členské státy za ně financují dálnice, staví školy a nemocnice, někdy ale i rozhledny v údolí. Do čeho investují regiony v Česku a jak si stojíme v porovnání se sousedy? Radiožurnál a Český rozhlas Plus vysílají další speciál, tentokrát na téma evropských peněz.

Praha 17:05 28. května 2024