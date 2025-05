ŽIVĚ: Jak se Česko postaví k opravám silnic a Green Dealu? Experti z politických stran debatují o dopravě

Víc než polovina Čechů by zrušila chystaný konec prodeje nových aut se spalovacími motory. Vyplynulo to z dubnového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus mezi tisícovkou respondentů. Obě stanice ve středu po šesté hodině večer na téma doprava vysílají další debatu z projektu Česko 2025. Experti z politických stran tentokrát debatují o tématu dopravy.

