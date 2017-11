ŽIVĚ: Jak vy(pro)hrát volby v Česku? Šídlo, Plesl, Sedláček a Dvořáková debatují v Hradci Králové

Jak vyhrát, nebo prohrát volby v České republice? Co v kampani funguje a co už dnes na voliče neplatí? Jak se proměnila politická scéna? A jak ta mediální? Máme se bát o naší demokracii, nebo jsou obavy o její budoucnost přehnanou a hysterickou reakcí? Nejen o tom debatují hosté prvního dílu z cyklu veřejných debat Českého rozhlasu Plus.

DEBATA PLUSU Hradec Králové 18:30 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít