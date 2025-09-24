ŽIVĚ: Jakou roli sehraje Moravskoslezský kraj ve výsledcích voleb? Poslechněte si speciál Radiožurnálu

Jaká témata dominují předvolební kampani v Moravskoslezském kraji? Jak důležitý je právě tenhle region pro celkové výsledky sněmovních voleb? Jak se v posledních desetiletích severní Morava a Slezsko změnily? Proč mnozí mladí lidé odcházejí do jiných částí republiky? A kdo a jak by to mohl změnit? Tomáš Pancíř se ptá svých hostů.

SPECIÁL RADIOŽURNÁLU Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Radiožurnál, Český rozhlas, rádio, rozhlas, mikrofon (ilustrační foto)

Jakou roli sehraje Moravskoslezský kraj ve výsledkách voleb? Odpovídají hosté speciálu Radiožurnálu (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Hosty středečního volebního speciálu Radiožurnálu jsou politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě, prorektor Ostravské univerzity pro strategii a rozvoj Ondřej Slach a třetím hostem v závěrečné třetině večerního Speciálu bude Klára Filipová z tamního serveru okraj.cz a současně datová novinářka Českého rozhlasu.

Termín pro volby vyhlásil prezident Petr Pavel až v nejzazším možném termínu, dřívější rozhodnutí, které by znamenalo oficiální start kampaně, by podle něj mohlo vést u politických stran k hledání cest, jak obejít limit 90 milionů korun na kampaň.

Do sněmovních voleb se letos podle přihlásilo celkem 26 uskupení. Je jich tedy o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety.

jar Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme