ŽIVĚ: Jakou roli sehraje Moravskoslezský kraj ve výsledcích voleb? Poslechněte si speciál Radiožurnálu
Jaká témata dominují předvolební kampani v Moravskoslezském kraji? Jak důležitý je právě tenhle region pro celkové výsledky sněmovních voleb? Jak se v posledních desetiletích severní Morava a Slezsko změnily? Proč mnozí mladí lidé odcházejí do jiných částí republiky? A kdo a jak by to mohl změnit? Tomáš Pancíř se ptá svých hostů.
Hosty středečního volebního speciálu Radiožurnálu jsou politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě, prorektor Ostravské univerzity pro strategii a rozvoj Ondřej Slach a třetím hostem v závěrečné třetině večerního Speciálu bude Klára Filipová z tamního serveru okraj.cz a současně datová novinářka Českého rozhlasu.
Termín pro volby vyhlásil prezident Petr Pavel až v nejzazším možném termínu, dřívější rozhodnutí, které by znamenalo oficiální start kampaně, by podle něj mohlo vést u politických stran k hledání cest, jak obejít limit 90 milionů korun na kampaň.
Do sněmovních voleb se letos podle přihlásilo celkem 26 uskupení. Je jich tedy o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety.