ŽIVĚ: V Lánech se otevře tajemná obálka s údajně posledními slovy prezidenta Masaryka
19. září 2025 se přesně v 10 hodin dopoledne otevře kus historie. V přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnál se v Lánech rozpečetí tajuplná obálka, kde by měla být poslední slova prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka.
Obsah obálky nikdo z žijících lidí nezná. Národní archiv ji dostal v roce 2005 od Antonína Suma, který byl jedním z osobních tajemníků ministra zahraničí Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta. Právě on měl slova svého otce v roce 1937 zaznamenat.
Osobní, či politické poselství?
„Těch obálek v archivu jsou tady kilometry, ale tohle je ta jediná obálka s velkým O, kde se opravdu čeká na to, co z ní na nás vykoukne,“ popsal už dříve Radiožurnálu historik Jiří Křesťan.
Myslí si, že uvnitř bude politické poselství. „Tomáš Garrigue Masaryk byl hluboce politický člověk, tak si myslím, že tam budou reflexe politické situace uvnitř tehdejší republiky. Trápily ho zejména národnostní rozpory, prožíval úpadek politiky,“ tipuje historik, který se zaměřuje na období po roce 1918.
Vzkaz podle něj také může být v angličtině a obálka může obsahovat i více listů.
U slavnostního otevření nebudou chybět ani zástupci rodiny Tomáše Garrigua Masaryka. Z New Yorku, kde dlouhodobě žije, přijela například jeho pravnučka Charlotta Kotíková.
„Byl to první prezident a byl velice dobrý, takže chápu, že jsme všichni hodně zvědaví. Chceme vědět, co se v mysli někoho, kdo byl tak schopný myslet přesně, odehrává v době, kdy ta mysl už odchází,“ řekla Radiožurnálu.
„Nikdo neví, co tam bude, nebo nebude. Jestli to budou opravdu poslední slova. Jestli to bude osobní, mezinárodní nebo jestli to bude politické. Samozřejmě to pro mě je emocionální,“ dodala Kotíková.
Anglie, Skotsko, Francie
Cesta obálky s údajnými posledními slovy prezidenta Osvoboditele není přesně popsaná. Jiří Křesťan z Národního archivu předpokládá, že ji po jeho smrti měl u sebe prezidentův syn Jan Masaryk.
Mohla s ním být v Londýně, kde působil jako diplomat, ale také v bytě v Černínském paláci v Praze, kde bydlel jako ministr zahraničí.
Obálka se po smrti Jana Masaryka dostala do Skotska k osobnímu tajemníkovi Lumíru Soukupovi a později do Francie, odkud Soukupova rodina po sametové revoluci začala majetek rodiny postupně vracet do svobodného Česka.
Podrobnosti o obálce, zajímavosti ze života Tomáše Garrigua Masaryka a jeho rodiny, dosud nikdy nezveřejněné fotky či tipy známých osobností i veřejnosti, co se v obálce skrývá, nebo co by si přáli, aby vzkaz obsahoval, najdete pohromadě na webu tajemnaobalka.cz.