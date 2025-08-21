ŽIVĚ: Připomeňte si události srpna 1968 s Českým rozhlasem. Pietního aktu se zúčastní Pavel i Fiala

Když před 57 lety do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy, jedním z jejich cílů byla i budova Československého rozhlasu. Vojáci dostali za úkol jeho vysílání co nejrychleji umlčet. Před jeho budovou na pražské Vinohradské třídě se proto sešli jeho podporovatelé, Češi a Slováci, kteří se střetli s přijíždějícími tanky. Boje u rozhlasu nepřežilo 17 lidí. Tragické události 21. srpna 1968 připomíná ve čtvrtek pietní akt.

21. srpen 1968 na Vinohradské třídě v Praze

Tragické události 21. srpna 1968 připomene ve čtvrtek pietní akt | Foto: Jiří Stivín | Zdroj: Výstava Sovětská invaze - srpen 1968

Československý rozhlas 21. srpna 1968 dvě hodiny po půlnoci jako první o invazi informoval a vysílal poté před hlavněmi samopalů několik dní. Okupanti zavraždili hned v prvních dnech po vpádu desítky lidí. 

Na čtvrtečním pietním aktu promluví prezident republiky Petr Pavel, premiér Petr Fiala předsedové obou komor parlamentu Markéta Pekarová Adamová a Miloš Vystrčil nebo generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, přijdou také pamětníci.

Připomínka událostí začala v 11 hodin. Je kvůli tomu částečně uzavřená Vinohradská ulice a od od 10 do 13 hodin nepojede tramvajová linka číslo 13. 

