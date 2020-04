Navrhneme rozvolnění režimu na hranicích kvůli ekonomice, řekl po jednání krizového štábu Hamáček

V pondělí dopoledne zasedal Ústřední krizový štáb. Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) po jeho jednání uvedl, že navrhuje rozvolnění přísného režimu na hranicích, který brání obchodním a ekonomickým aktivitám občanů. Podle něj je také nutné prodloužit nouzový stav hned z několika důvodů, z nichž za nejdůležitější považuje možnost centrálního zásobování ochrannými pomůckami, vládě tedy navrhne jeho opětovné prodloužení. Praha 11:27 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) na tiskové konferenci shrnul hlavní body, kterými se krizový štáb v pondělí zabýval. Vedení krizového štábu jednalo například o dalším postupu v zajišťování zásobování ochrannými pomůckami, o prodloužení nouzového stavu nebo o návrhu na uvolnění režimu na hranicích pro obchodní aktivity. V postupu dalšího rozvolňování opatření v Česku uvedl, že se stále čeká na čísla nakažených z velikonočního víkendu.

„Projednávali jsme dosavadní vývoj epidemie, stále čekáme na výsledky z Velikonoc, pokud chceme vědět, jak se projevila opatření o Velikonocích, tak musíme ještě několik dnů vydržet. Výsledky by měly být mezi středou a pátkem,“ uvedl Hamáček. Dodal, že momentální vývoj nárůstu nakažených je uspokojivý.

Zajištění ochranných pomůcek

Podle Hamáčka se situace ohledně zásobování ochrannými pomůckami zlepšila. „Dnes (v pondělí) mají přistát další letadla s ochrannými pomůckami. Prostředky budou postupně distribuovány do krajů. Situace se zlepšuje i v jednotlivých krajích, jsou schopny si vytvářet operativní zásoby i samy,“ okomentoval momentální situaci Hamáček.

Pomůcky jsou však prozatím zajištěné jen do prvního květnového týdne. „Připravujeme plán, jak budou pomůcky zajišťovány nadále,“ uvedl. Podle něj je také možné do konce dubna zadat zakázky pro české firmy, které ochranné pomůcky vyrábí.

Pokud by skončil nouzový stav, skončilo i centrální zásobování ochrannými pomůckami ministerstvem vnitra. „Po skončení nouzového stavu se bude muset každý resort starat o dodávky sám. Ministerstvo vnitra by se staralo jen o svoje složky, tedy o policii a hasiče. Kraje by pak musely řešit zásobování svých zdravotnických i sociálních zařízení,“ vysvětlil postup v zásobování ochrannými pomůckami po ukončení nouzového stavu Hamáček.

Prodloužení nouzového stavu

Hamáček prosazuje prodloužení režimu nouzového stavu. Uvedl, že pokud by nouzový stav skončil, situace ohledně fungování v krizi by se podstatně zkomplikovala.

„Nebylo by možné plošně regulovat vstup cizinců na území Česka, nebylo by možné ukládat pracovní povinnost a výpomoc, hejtmani a starostové by ztratili svá oprávnění, která mají podle krizového zákona, k provádění jednotlivých vládních nařízení,“ vyjmenoval Hamáček opatření, která by nebylo možné uplatňovat v případě ukončení současného režimu.

Na otázku, jak dlouho by podle něj měl nouzový stav trvat odpověděl, že do té doby, dokud budou tato opatření potřebná. „Nouzový stav je stav, který nelze zvládnout za standardního fungování úřadů. Dokud to nebude možné, tak podle mě bude potřeba nouzový stav,“ uvedl.

Ekonomická opatření

Ústřední krizový štáb navrhne vládě rozvolnění režimu na hranicích. „Jde nám o to, abychom přísným režimem nebránili ekonomickým aktivitám. Klíčový prvek pro překročení státních hranic by bylo zapojení testování, bylo by potřeba prokázat negativní test na covid-19, maximálně tři dny starý. V případě pravidelných pendlerů by stačil jeden test za každých 10 dní,“ vysvětlil záměr krizového štábu Hamáček.

Tento návrh by podle jeho slov umožnil příjezd do země pro podnikatele, kteří tu mají obchodní aktivity netrvající déle než tři dny, například obchodní jednání. „Budeme navrhovat, aby toto opatření platilo od 27. dubna, tedy bylo zařazeno do té druhé etapy rozvolňování. K diskuzi nám pak zbývají ještě sezónní pracovníci,“ řekl Hamáček.

Se schodkem ve státním rozpočtu ve výši 300 miliard, který navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO), souhlasí. „Od začátku jsem říkal, že reakce na ekonomické propady a dopady musí být dostatečně rázné. Je evidentní, že je potřeba získat peníze tím, že se prohloubí schodek státního rozpočtu. Krok podporujeme, jde nám hlavně o to, aby tyto peníze odešly velmi rychle těm, kteří je potřebují,“ okomentoval chystaná ekonomická opatření.