ŽIVĚ: Uprchlíci přispívají do rozpočtu víc, než kolik země vydá na pomoc. Poslouchejte debatu Česko 2025

Poslanci řeší omezení prodeje energetických nápojů. Chtějí změnit věkovou hranici

Zatím představili úpravy, které by zákaz rozšířily na všechny energetické potraviny nebo posunuly věkovou hranici. Obchodníci by toto zboží nesměli prodat mladším šestnácti, nebo dokonce osmnácti let.