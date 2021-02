ŽIVĚ: Vláda od pondělí na tři týdny omezí pohyb, lidé nesmějí opustit okres, zavře školy i školky

Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Dále vláda zavře školy a většinu obchodů. Nákupy budou možné jen v rámci okresu. „Nechceme, aby v Česku bylo loňské Bergamo. Udělali jsme řadu chyb, ale dejte nám ještě šanci. Musíme tři týdny vydržet a zastavit vir,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). VIDEO Praha 21:48 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vláda vyhlásila od pondělí nový nouzový stav, na jehož základě vyhlašuje od pondělí nová opatření.

Vláda od pondělí omezí pohyb osob. Opatření mají platit tři týdny, nouzový stav by měl platit do konce března. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba potvrzení zaměstnavatele.

Dále vláda zavře školy a většinu obchodů. Nákupy budou možné jen v rámci okresu.

Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné prohlášení či formulář. Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo zaměstnavatelům, aby vybavili zaměstnance ochranou dýchacích cest. V prodejnách, provozovnách či dopravě respirátory, jinde rouškami.

„I když ne všechno jsme zvládli, dělali jsme to s plným nasazením a dobré víře. Svědomí máme čisté,“ podotkl premiér Babiš.

Podle vicepremiéra a šéfa ČSSD mají všechna opatření jediný cíl. „Otočit křivky nově nakažených a hospitalizovaných lidí. Snažili jsme se přesvědčovat, že čas se krátí a vidíme katastrofu, do které by mohla naše země spadnout.“

„Je to lepší než na podzim, protože k restriktivním opatřením máme ještě vakcinaci. Za drtivou většinu komplikací s vakcínami česká vláda nemůže,“ tvrdil Hamáček.

89939