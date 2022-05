VIDEO: Snižování DPH nemá smysl. Vláda by ale do cen energií zasahovat měla, říká sociolog Prokop

Český rozhlas odstartoval projekt Česko 2022: Život k nezaplacení, ve kterém mapuje dopady zvyšující se inflace, energetické krize a dalších problémů na finanční situaci rodin. Spolupracuje na něm s výzkumnou organizací PAQ Research. Jak číst aktuální data? Poslechněte si rozhovor moderátora Jana Pokorného se sociologem Danielem Prokopem. ŽIVOT K NEZAPLACENÍ Praha 11:08 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle dat, která má k dispozici výzkumná organizace PAQ Research, počet lidí, kteří jsou hodně zatížení náklady na bydlení, vzrostl za posledního půl roku z 15 na 22 %.

Spoluator projektu Česko 2022: Život k nezaplacení Daniel Prokop uvádí, že příspěvek na bydlení čerpají 4 % domácností, ale měl by ho čerpat třeba dvojnásobek lidí. Vyřizování příspěvku je podle Prokopa nepřehledné, úřady práce jsou tím zahlcené a lidé od nich někdy až tři měsíce nedostanou odpověď. Vyplňování žádosti o příspěvek je podle sociologa zbytečně složité na to, kolik informací k tomu stát reálně potřebuje.

Prokop v rozhovoru pro Radiožurnál dále zmínil, že zvyšující se ceny mají znatelný dopad nejen na lidi s nízkými příjmy, ale také na Pražany, kterým se znatelně zvedají úroky z hypoték.

Co se týče energetické krize, Prokop je toho názoru, že by vláda s cenami energií měla něco dělat. Snižování DPH je podle něj chybným krokem, lepším řešením by podle něj bylo vyšší zdanění společností, které na energetické krizi vydělávají. Využít by se také podle něj dala regulovaná složka energií. Trh s energiemi by pak podle Prokopa existoval nad rámcem základní složky.

Projekt Česko 2022: Život k nezaplacení

Rekordní ceny energií, rostoucí inflace nebo drahé bydlení. To je jen část ekonomických ukazatelů, které se během letošního roku negativně projeví v rozpočtech domácností.

Život k nezaplacení Průzkum provedla společnost PAQ Research. Český rozhlas s ní startuje nový projekt, zajímá se v něm o to, jak lidé v současné době vycházejí s penězi. O projektu čtěte více zde

Podrobné grafy si můžete prostudovat zde

Některé rodiny nezvládnou splácet hypotéky, jiné budou muset výrazně omezit své výdaje a další skončí rovnou v takzvané příjmové chudobě. Život v roce 2022 pro mnohé sociální skupiny bude doslova k nezaplacení.

Český rozhlas chce posluchačům v nelehké době pomoci. Rozhodl se proto zmapovat situaci domácností na přesných datech, aby mohl podávat relevantní zprávy o míře ekonomické krize.

Ve spolupráci s organizací PAQ Research zahájil Český rozhlas unikátní výzkumný projekt. Na stejném vzorku více než 1600 lidí bude až do podzimu zkoumat konkrétní dopady na finanční situaci rodin.

Zároveň chce ve vysílání nabízet možná řešení pro jednotlivce a spolu s datovými analytiky ČRo a přizvanými experty formulovat doporučení pro další postup státu.