‚Zásoby nemám žádné a teď ani korunu.‘ Odešla od domácího tyrana a žije se třemi dětmi na ubytovně

Pětatřicetiletá Pavla žije se svými třemi syny v jedné jihočeské ubytovně. „Zvládám to hodně těžko, protože to člověka nutí snižovat životní úroveň. Teď třeba dochází tablety do myčky, i pytle na odpadky jsou drahé, mouka, cukr, zelenina, je to hrozné. Dělala jsem pampeliškový med, protože se to vyplatí víc než kupovat cukr," říká. V Česku roste počet lidí, kteří jsou na pokraji chudoby, a mezi nimi jsou právě matky samoživitelky. České Budějovice 16:29 22. června 2022

Kvůli nedostatku peněz nemůže Pavla ani kupovat věci do zásoby. „Zásoby nemám žádné. Každý den chodím do obchodu a kupuji jen to, co právě nejvíc potřebuji,“ vysvětluje pro Český rozhlas České Budějovice.

Pavla pobírá rodičovský příspěvek, jejímu nejmladšímu synovi je rok a půl. „Čerpám 12 tisíc a 11 tisíc platím nájem. Dostávám ještě příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Momentálně nemám ani korunu, protože čekám na alimenty bývalého partnera, který také nemá,“ popisuje.

Dříve Pavle pomáhali rodiče, ale ani oni už si to nemůžou za současné situace dovolit. „My jsme se třeba celý měsíc neviděli, protože jsem neměla cestu k nim a oni neměli cestu ke mně. Je to složité, jsou důchodci,“ líčí.

Před narozením dětí pracovala šest let v supermarketu. Na jihočeské ubytovně žije tři roky.

„Žije se mi tu celkem dobře, hlavně díky tomu, že energie jsou už v ceně nájmu a nájem šel zatím nahoru jenom o tisíc korun. Na energie nemusím doplácet,“ dodává.

Současnou situaci jí pomáhat zvládat i Petra Štiková ze služby Podpora rodin a dětí z českokrumlovské obecně prospěšné společnosti ICOS.

„Spolupracujeme už bezmála tři roky, od doby, kdy musela odejít od bývalého partnera kvůli domácímu násilí. Ta spolupráce byla nastavená hlavně tak, aby maminka nově vzniklou situaci uměla řešit sama. Soustředili jsme se na podporu její rodičovské role a na zvládání běžných záležitostí,“ říká.

Společnost ICOS paní Pavle poskytuje i materiální pomoc, například oblečení, prostěradla, pleny nebo nádobí. Zajistila i dva mobilní telefony pro děti během distanční výuky v pandemii koronaviru.