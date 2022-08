Každá třetí rodina s dětmi nic neušetří. ‚Z takových rodin pochází často neprospívající děti,‘ říká učitelka

Každá třetí rodina s dětmi měsíčně nic neušetří, nebo má dokonce příjmy nižší než výdaje. V chudší polovině domácností to je případ dokonce každé druhé rodiny. Ukazuje to červencový výzkum společnosti PAQ Research k projektu Českého rozhlasu Česko 2022: Život k nezaplacení. Účastní se ho 1600 respondentů. život k nezaplacení Praha 12:02 25. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každá třetí rodina s dětmi měsíčně nic neušetří, nebo má dokonce příjmy nižší než výdaje (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktuální rychlé zdražování se týká prakticky všech domácností, na ty chudší dopadá ale výrazně tvrději. Zatímco mezi bohatšími rodinami na konci měsíce nic neušetří zhruba každý desátý, přibližně 13 procent, mezi chudšími rodinami to je každý druhý, kolem 54 procent.

Chudší polovina rodin jsou rodiny s nižším než mediánovým příjmem. U rodiny se dvěma malými dětmi je hranice asi 45 tisíc korun čistého celkového příjmu domácnosti. Všechny čtyřčlenné rodiny s nižším příjmem patří do chudší poloviny.

Podle výzkumu na ně současná vlna zdražování dopadá mnohem tvrději než na bohatší polovinu. Podle spoluautora studie Daniela Prokopa to znamená, že pomoc státu by se měla zaměřit především na tu třetinu rodin, co má největší problémy. Jinak podle něj hrozí, že rodiny začnou šetřit i na kroužcích pro děti, školních obědech a podobně. To by vedlo k prohlubování nerovného přístupu ke vzdělávání.

Ředitelka základní školy v Trmicích Marie Gottfiredová s tím zcela souhlasí. Vliv rodinné situace na školní úspěch dítěte vidí v praxi, jelikož Trmice jsou vyloučená lokalita u Ústí nad Labem.

„Když řešíme neprospěch dítěte, že není dobře vybaveno, nechodí do školy, neplní si úkoly, tak vždy zjistíme, že je to u rodiny, která řeší existenční věci. Řeší jídlo a bydlení, a my se pak vůbec nedivíme, že dítě nemá gumu nebo vypracovaný úkol,“ říká.

Příspěvky na pomůcky

Částečně mohou takovým dětem pomoci školy, ale jak připouští ředitelka Gottfriedová, záleží na přístupu ředitele. Škola v Trmicích například ze svého provozního rozpočtu kupuje žákům většinu učebních pomůcek nebo dotuje školní kroužky, které tam stojí symbolických 50 korun na pololetí. Ze speciálního fondu přispívají rodinám v nouzi na družinu. Pokud by na tuto pomoc neměly kvůli zdražujícím energiím zbýt peníze, chce ředitelka šetřit raději na vybavení školy.

Takovou podporu ale rodiče nenajdou zdaleka na všech školách. Všechny se ale mohou zapojit do programu ministerstva práce a sociálních věcí, který platí obědy dětem z rodin v hmotné nouzi. „Předpokládáme, že v příštím školním roce pomůžeme touto formou asi 14 000 dětí. Uvažuje se i o podpoře středních a mateřských škol,“ říká mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Obdobný projekt, který myslí i na chudé děti mimo hmotnou nouzi, vypisuje ministerstvo školství. Do obou programů se mohou zapojit i ukrajinští žáci. Například nizkopříjmovým rodinám z jižních Čech tamní krajský úřad pomůže s úhradou kroužků pro děti. Podobnou pomoc chystá i Praha, rodinám v nouzi pomůže třeba s platbami za kroužky nebo za školní obědy pro děti. Město na to vyčlenilo 800 milionů.