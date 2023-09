Lidé se zbaví dluhů a odejdou ze šedé ekonomiky, říká sociolog Prokop o novele insolvenčního zákona

Místo pěti let oddlužení pouze tři. Prvním čtením prošla novela insolvenčního zákona. „Podle mě jde novela oddlužení správným směrem. Zkracuje délku a omezuje nejistoty, jestli se oddlužíte,“ říká sociolog Daniel Prokop z PAQ Research v rozhovoru pro Radiožurnál. „Eliminuje většinu rizik, ale stále tam dvě velká zůstávají,“ komentuje dál v Životě k nezaplacení. Život k nezaplacení Praha 12:47 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba polovina lidí, která je v neřešitelných exekucích, podle dat PAQ Research pracuje na černo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tématem, které nemůžeme opomenout, jsou exekuce. Prvním čtením prošla novela oddlužení. Co zejména přináší?

Měla by zpřístupnit osobní bankroty a oddlužení. Jsme v situaci, kdy má mnohočetné exekuce 400 tisíc až 450 tisíc lidí. Většina z těchto lidí je často v exekucích od roku 2012, 2013 a podobně. Už jsou v neřešitelném stavu, vytlačeni do šedé ekonomiky. Zvykli se na to. Nevydělává z toho ani věřitel, ani stát, protože dlužníci neodvádějí odvody.

Zhruba polovina lidí, která je v neřešitelných exekucích, podle našich dat pracuje na černo nebo optimalizuje své příjmy, aby si snížila příjmy oficiální. Musí se udělat nějaký férový systém, který zbaví lidi dluhů. Oni výměnou za to odejdou ze šedé ekonomiky.

To je hlavní důvod, proč je novela oddlužení potřeba?

To je hlavní důvod, protože v šedé ekonomice se ztrácí 12 miliard korun. To je konzervativní odhad nízký v odvodech, které tito lidé nezaplatí. Brzdí to rozvoj regionů. Například když chcete odhadovat vzdělávací neúspěšnost dětí v regionech, tak ji nejlépe odhadnete podle míry exekucí rodičů. Protože tyto rodiny se rozpadají, stěhují a podobně. Takže je to věc, která ničí českou ekonomiku.

Mnohočetné exekuce ve většině vznikly předtím, než existovala regulace spotřebitelských úvěrů a dohled České národní banky. Jsou z doby exekučního Klondiku, kdy bylo cílem dostat lidi do úpadku. Samozřejmě nejde dluhy jen tak smáznout a odpustit, ale současný systém je nastavený nevýhodně.

Řekněme, že jste z vašich dluhů splatil polovinu. V exekucích jsou zároveň navýšeny dluhy výrazně oproti tomu, co jste si půjčil nebo nezaplatil na nájmu. Oddlužení trvá pět let. Zabaví se vám majetek. Splácíte více než v exekuci a zároveň nemáte jistotu, že se oddlužíte. Je tam hodně demotivačních faktorů, proč tam lidé nechtějí vstoupit a radši zůstanou v šedé ekonomice.

Cílem je vymyslet systém, který by nevyvolával morální hazard. Neměli byste se oddlužit a spadnout do exekucí znovu. Nynější mechanismus je nastavený tak, že do oddlužení můžete jednou za deset let. Musíte splácet, zabaví se vám majetek, jste pod výrazně větším dohledem než v exekucích. Ale oddlužení by mělo být kratší a mělo by mít jasný konec.

Podle mě jde novela oddlužení správným směrem. Zkracuje délku a omezuje nejistoty, jestli se oddlužíte.

Eliminuje největší rizika, nebo tam nějaká zůstávají?

Zůstávají tam dvě rizika. Velká část lidí si na zadluženost zvykla a ani neví, že existuje nějaké oddlužení. Je nutné udělat mechanismus, který by tyto občany do oddlužení dostal. Jsem zastáncem toho, aby každý, kdo má pět a více exekucí po dobu deseti let, automaticky vstoupil do oddluženosti.

Také se musí vymyslet silnější mechanismus, který zajistí, aby tito lidé nepracovali načerno v průběhu oddlužení. Například nějaký institut, který by určil adekvátní příjem. Lidé by pak nemohli optimalizovat svoje příjmy za účelem snížení srážky. Toto v českém systému zatím vůbec neexistuje a podle mě by mu to prospělo.

Na druhou stranu v oddlužení by měli mít lidé mnohem lepší přístup k sociálním dávkám, což je v exekucích velmi ztížené. Posloužilo by to jako motivátor.

Když to shrnu. Udělat ho kratší, přístupnější, více požadovat legální pracovní aktivitu. Odstranit formální překážky, protože máte nejistotu, jestli se vůbec někdy oddlužíte.