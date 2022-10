Příspěvek na dítě pět tisíc. Polovina rodin ho dala na vybavení dětí do škol, někteří na dluhy, tvrdí studie

Každá pátá rodina plánuje výrazné omezení výdajů na děti kvůli stále rostoucím nákladům na provoz domácností. Týká se to třeba nákupu vybavení anebo placení kroužků. Devět procent rodin už takto šetřit začalo. Vyplývá to z průzkumu společnosti PAQ Research pro společný projekt s Českým rozhlasem Česko 2022: Život k nezaplacení. Pokud jsou ale děti malé, hledají se úspory obtížněji a spíš jen v drobných částkách. Třeba za potraviny či výlety. Život k nezaplacení Praha 5:00 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skoro 10 procent rodin pak podle studie začalo šetřit na aktivitách a vybavení pro děti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Jakou barvu si vybereš?“ „Modrou.“ „Tak, a můžeš jet.“ Turnaj v Člověče, nezlob se. Oblíbená zábava s dětmi před spaním. A zvlášť když padá hodně šestek.

Maminka Lucie žije v rodinném domě v Petrovicích u Karviné se dvěma syny. Staršímu je pět let a mladší se ještě batolí.

„Teď jsem na rodičovské dovolené, takže pobírám rodičovský příspěvek, který je vlastně stále stejný, i když ceny jsou vyšší,“ popisuje Lucie. Říká, že za peníze od státu si koupí stále méně věcí. „Proto jezdíme do Polska na nákupy, kde nakoupíme o něco finančně lépe.“

Je to, jak říká, těžké. Snaží se s manželem postupně celý dům opravit. Spoléhala na stavební spoření, které teď ale doslova mizí před očima.

„To, co jsem našetřila za šest let, skoro, tak teď už mi to nepokryje náklady. Udělám z toho možná třetinu práce. A pak budeme muset začít šetřit od znova,“ připouští Lucie.

Příspěvek na dítě

Od srpna dostávají rodiny s dětmi a hrubým příjmem pod milion korun ročně jednorázový příspěvek pět tisíc korun na každé dítě. Polovina z nich aspoň část peněz dala na vybavení pro děti do školy či školky.

Chudší domácnosti, například s příjmem 57 tisíc pro čtyřčlennou rodinu, peníze použily na zaplacení kroužků pro děti nebo nutné výdaje jako nájem či dluhy. Vyplývá to ze zářijového výzkumu společnosti PAQ Research pro společný projekt s Českým rozhlasem Česko 2022: Život k nezaplacení.

Záleží na příjmech 35 procent domácností zaplatilo z jednorázového příspěvku věci pro děti, které ale se vzděláním nesouvisejí – třeba oblečení nebo hračky. Celkově se využití peněz dost liší podle toho, jaké má rodiny příjmy. „Bohatší polovina ušetří velkou část příjmu i dneska, i během nárustu cen energií, takže nemá cenu jim dávat dávky,“ říká Daniel Prokop.

Podle spoluautora studie Daniela Prokopa to ukazuje na to, že příspěvek dostaly domácnosti, které ho nutně nepotřebovaly.

„Pokud to má nějak zamezit tomu, aby rodiče šetřili na výdajích na děti, tak to má smysl pouze u spodní poloviny, maximálně 30–40 procent,“ vysvětluje Prokop.

Skoro 10 procent rodin pak podle studie začalo šetřit na aktivitách a vybavení pro děti. Další pětina rodin to zvažuje. Úbytek zaznamenali i organizátoři volnočasových aktivit v některých regionech. Právě na Ostravsku se do Domova dětí a mládeže v Ostravě-Porubě hlásí méně pravidelných zájemců. Rodiny omezují počet kroužků, které dětem platí.

‚Kde není vstupné‘

Lucie vsadila na improvizaci. Nechce šetřit na malých dětech, aby synové museli doma chodit ve svetrech a aby neměli své oblíbené jídlo. Vybírá tedy aktivity či výlety, které moc nestojí.

Život k nezaplacení Průzkum provedla společnost PAQ Research. Český rozhlas s ní startuje nový projekt, zajímá se v něm o to, jak lidé v současné době vycházejí s penězi. O projektu čtěte více zde

Podrobné grafy si můžete prostudovat zde

„Jedeme někam, kde se neplatí vstupné. Do lesa, na hřiby. Hřiště je taky zadarmo, do parku se jde taky zadarmo,“ jmenuje Lucie možnosti volné zábavy.

Snaží si také vybírat bližší lokality, aby ušetřili benzin. Místo do zoologické zahrady v Olomouci tak rodina vyrazila do Ostravy. Synovi to ale vůbec nevadilo. Jeho největším zážitkem byl objev hřibu přímo mezi pavilony.

„Já tam uviděl houbu. Tak jsem to otočil. Byl tam slimák,“ vypráví starší syn.

Koruna ke koruně

Ministerstvo práce o další plošné pomoci, jakou je jednorázový příspěvek na dítě, teď prý neuvažuje. Podle slov mluvčí Evy Davidové není vyloučeno, že ho vláda v budoucnu opět nevyplatí. Záležet bude na vývoji cen energií.

Nízkopříjmovým domácnostem by měl od nového roku pomoci přídavek na dítě, který se zvedne zhruba o 30 procent. A díky zvýšení životního minima na něj navíc dosáhne více rodin.

Do té doby ale i Lucie musí více myslet na to, co kde kupuje. Snaží se o co nejnižší cenu.

„Začali jsme aj chodit do levných potravin, kde jsou potraviny s trvanlivostí, že končí třeba za týden. Takže nakoupíme, ať to sníme,“ říká.

A jasné doporučení má, pokud jde o nejmenší děti. „Jestli můžu poradit všem maminkám, tak ať kojí. Kojením se ušetří fakt nejvíc.“

S malými dětmi se podle zkušeností této rodiny dají snížit výdaje hlavně tak, že se přemýšlí nad každou položkou v rozpočtu. Doslova koruna ke koruně. A udělat to tak, aby levnější varianta byla nakonec vlastně tou nejlepší.

„Co nám zbývá, musíme to vydržet,“ dodává optimisticky Lucie.