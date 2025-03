Vnímání integrace Ukrajinců se dlouhodobě zlepšuje. Navzdory tomu, co tvrdí politici, říká sociolog

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 přišly do Česka statisíce uprchlíků. Češi podle výzkumu společnosti PAQ Research vnímají jejich integraci jako relativně úspěšnou. „Hodně z nich ale není úplně integrovaných ve smyslu, že by dělali práce s vyšší kvalifikací. Také se nezvýšil počet lidí, kteří nějakého uprchlíka znají. Když ty lidi neznáte, tak pak hraje větší roli medializace obav a předsudků,“ varuje sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení Praha 14:37 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociolog Daniel Prokop | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

S kolegy se dnes a denně noříte do dat, která vypovídají o stavu domácností lidí v České republice. Připomeňme, že v době vrcholící pandemie covidu jste sestavili robustní vzorek lidí, který průběžně zkoumáte. Ve středu se podíváme na další část aktuálních dat. Jak lidé teď vnímají integraci Ukrajinců?

To zkoumáme od jara 2022, kdy přišlo víc uprchlíků z Ukrajiny po invazi Ruska a ze začátku tam byl takový propad nadšení z prvních měsíců.

Potom se dlouhodobě některé metriky zlepšují, jako vnímání integrace v práci nebo to, jak umí česky, co lidé znají i třeba z médií a podobně, tak se zlepšuje. Není to tak, jak říkají někteří politici, že by většina Čechů vnímala ukrajinské uprchlíky jako přítěž.

Možná je někteří vnímají jako mzdovou konkurenci.

Někteří možná jako konkurenci, je to tak. Ten názor je spíš nevyhraněný. Kolem nějaké poloviny, větší poloviny vnímá integraci jako relativně úspěšnou, což je vzhledem k tomu, jak se daří integrace v Česku cizinců obecně, docela úspěch.

Na druhou stranu to ukazuje, že hodně lidí neví, a myslím si, že to vyplývá z toho, že hodně uprchlíků není úplně integrovaných ve smyslu, že by dělali normální práce s vysokou kvalifikací, aby je potkával prostě každý, že by byli v kolektivech rodičů, ve školách a podobně.

Vy vidíte, že nejsou zase tak velké problémy s uprchlíky a cizinci, které znáte, ale neznáte je často osobně. Například se moc nezvýšil počet lidí, kteří znají nějakého uprchlíka z Ukrajiny osobně. Tam je podle mě trošku možné zlepšit integraci na pracovním trhu, aby znalo Ukrajince v pracovních kolektivech víc lidí, protože oni mají vyšší kvalifikace, než v jakých pracují.

Potom, když ty lidi neznáte, tak je trochu větší role medializace nějakých obav, předsudků a podobně. O tom integrace často je, aby se zapojili do běžné společnosti co nejvíc.