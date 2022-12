Na zimní dovolené chce ušetřit 40 procent Čechů. Vybírají levnější horské areály a vozí si vlastní jídlo

Šetřit na zimní dovolené, nebo naopak využít, že cestování na hory už skoro neovlivňuje covid? Ušetřit chce na zimní dovolené asi 40 procent domácností v Česku. I to říkají data z projektu Česko 2022: Život k nezaplacení. Český rozhlas v něm s výzkumnou společností PAQ Research sleduje finanční situaci asi 1600 domácností. Výzkumníci se jich na zimní plány ptali na konci listopadu. Výrazné šetření na dovolených plánovala asi čtvrtina dotázaných. ŽIVOT K NEZAPLACENÍ Praha 6:00 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, že rodiny chtějí letos na zimních dovolených šetřit, neznamená, že na ně vůbec nevyjedou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Českých rodin na zimní dovolené vyráží přibližně 75 procent. Naopak jedna čtvrtina domácností v Česku na zimní dovolené nejezdí. U rodin s nižšími příjmy je to ale až 40 procent. Více to bylo také v předchozích letech, což způsobila hlavně covidová pandemie.

To, že rodiny chtějí letos na zimních dovolených šetřit, podle Elišky Dvořákové ze společnosti PAQ Research neznamená, že na ně vůbec nevyjedou. „Můžou ale třeba vybírat levnější horské areály nebo si místo návštěvy v restauracích přivézt vlastní jídlo,“ vysvětluje Dvořáková.

„Obecně omezování na zimních dovolených prolézá napříč společností trochu více než šetření na vánočních dárcích. To může být dané tím, že bohatší domácnosti mají výrazně vyšší výdaje na zimní dovolené a hory, a tedy i větší možnost tyto údaje redukovat,“ uvádí Dvořáková.

Asi pětina dotázaných odpověděla, že na zimní dovolené letos šetřit naopak nebude. Jsou to hlavně lidé z Prahy, ale třeba také z Moravskoslezského, Libereckého nebo Královéhradeckého kraje. Právě v těchto regionech to mají Češi do velkých lyžařských středisek nejblíž.

Plán šetřit na horách se zatím na návštěvnosti lyžařských areálů neprojevuje nijak výrazně, lidé si podle hoteliérů spíš chtějí vynahradit dva poslední roky s různými omezeními.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří někteří lidé volí místo týdenních pobytů třeba jen víkendové. I tak se ale zájem o výjezdy na hory například podle Asociace horských středisek blíží číslům z předcovidového roku 2019.

Dražší skipasy

Návštěvnost horských středisek samozřejmě záleží hlavně na počasí. To lyžařům v první polovině prosince docela přálo. Skipasy letos ale o přibližně 10 až 15 procent zdražily. Podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota se vyplatí koupit si skipas na internetu.

„Když si ho koupí zákazník dejme tomu čtrnáct dní dopředu, tak může ušetřit 15 až 20 procent ceny skipasu oproti tomu, kdyby si ho koupil až na místě na pokladně,“ říká Knot.

Co se týče cen hotelů, tak i přes zdražování jsou podle Asociace hotelů a restaurací v některých zařízeních ceny za ubytování na podobné úrovni jako před třemi lety. Náklady se ale hoteliérům letos zvýšily o více než 30 procent.

A vrací se i cizinci. Už v polovině prosince byla podle asociace v Praze na silvestrovskou noc plně obsazená asi třetina hotelů.

V zimě za exotikou

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže mají Češi také velký zájem o cestování do zahraničních destinací. A to opět hlavně kvůli tomu, že mnoho zemí bylo loni nebo předloni kvůli covidu úplně uzavřených.

Na hory se nejčastěji jezdí do Rakouska a Itálie. Na dovolenou v teple lidé míří třeba do Egypta, Spojených arabských emirátů nebo Dominikánské republiky. „Na některé destinace ale přece jen zdražování dolehlo,“ přiznává Papež.

„Zájem o dovolenou v exotice je omezený především tím, že se velmi zdražily letenky. Do některých destinací se v podstatě za normálních okolností nedá dostat. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet na začátku roku,“ přemítá Papež.