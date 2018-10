Přehled tisku: nácvik vojenské přehlídky, nedostatek učitelů i vyšší životní minimum

Sobotní vydání českých deníků píšou například o nácviku a přípravách velké vojenské přehlídky, která se bude konat 28. října na pražské Evropské třídě. Armáda tak připomene 100 let moderní české státnosti. Deník Mf Dnes se věnuje možnému zvýšení životního minima, Právo pak nedostatku učitelů. Přhled tisku sestavit Radiožurnál. Praha 7:20 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci při přehlídce k 90. výročí republiky v roce 2008. | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Životní minimum by se mohlo zvýšit. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce podle Mf Dnes částku zvednout na 3800 korun. Teď je minimum 3410 korun. Úřad hodlá návrh předložit vládě ke schválení ještě letos. Vyšší hranice by ale platila až od ledna příštího roku.

Pokud by kabinet zvýšení minima odsouhlasil, tak třeba rodiče se dvěma malými dětmi by měli nové minimum 10 530, zvedlo by se jim o 680 korun. A třeba rodiči samoživiteli s desetiletým dítětem by se hranice zvedla o 600 korun na 5 280, vypočítává Mladá fronta DNES.

Přehled tisku: SOS tlačítka pro pošťáky, účtenkovka nebo výměna šéfa pražského dopravního podniku Číst článek

Lidové noviny

Dva tisíce tři sta vojáků a vojaček zaplnily bývalé vojenské letiště v Bechyni. Nacvičují tam totiž přehlídku ke sto letům republiky. Pochod projde pražskou Evropskou třídu 28. října a bude největší v historii České republiky.

Představí se na něm taky vojenská technika, kynologická jednotka nebo jízdní policisté na koních, avizují Lidové noviny.

Na dráze letiště si vojáci kovovými přepážkami vymezili asi osmisetmetrový úsek Evropské třídy, podél kterého budou stát tribuny. Trasu pak zakončuje provizorní pódium, kde 28. října bude sedět prezident Miloš Zeman.

Právo

Žáků základních škol přibývá víc než učitelů - věnuje se tomu deník Právo. Pedagogů je tak na některých školách nedostatek a nové kantory se ředitelům nedaří přilákat - mimo jiné kvůli tomu, že ve srovnání se soukromým sektorem je učitelský plat stále neatraktivní. Sbory kvůli tomu stárnou a někde musí přednášet penzisté.

Každým rokem nastoupí na základní školy tisíce nových kantorů. To ale i tak nestačí a školy musí hledat cesty, jak dál výuku zajistit. Někde kvůli tomu víc učí stávající kantoři, jindy pomáhají vychovatelky z družiny nebo se ředitelé obracejí na vysloužilé pedagogy v důchodu, popisuje deník Právo. Situace se ale liší kraj od kraje. Horší to je třeba v Praze a ve velkých aglomeracích, kde učitelé často mají přes 30 žáků. Pak se ale každému nemůžou věnovat individuálně.