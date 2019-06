ŽIVĚ: Vzdáme se pohodlí kvůli záchraně planety? Debatují Drábová, Klus, Vácha a další

Hromadíme věci, které nepotřebujeme. V mořích plavou plastové ostrovy, každou cestou v letadle zanecháváme uhlíkovou stopu. Ničíme planetu naším blahobytem? O tom debatují hosté Českého rozhlasu Plus v Papírnách v Plzni. Mezi nimi i zpěvák Tomáš Klus, předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, kněz Marek Orko Vácha, ekonom Aleš Michl z České národní banky a klimatolog Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 18:30 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Projídáme se k vlastnímu konci, nebo je to zbytečné strašení? Jsme si vědomi dopadu našeho jednání na životní prostředí? Co jste ochotni udělat pro záchranu planety? Stačí podle vás zakázat jednorázově použitelné plasty a snížit emise? I to jsou otázky, na které se ptá moderátor Českého rozhlasu Michael Rozsypal.

Průběh debaty ale můžete ovlivnit díky hlasování během přímého přenosu. Aktuální informace najdete na facebookové události.

Na debatu už před čtrnácti dny zval Tomáš Klus, který se zavázal, že na místo nepřiletí letadlem, cestou nebude používat žádné plasty a nepozře jediný kousek masa.

S videopozvánkou se připojil i klimatolog Radim Tolasz. Ten si nemyslí, že by se lidé měli ptát, jestli jsme ochotni se kvůli planetě vzdát svého pohodlí. Podle jeho mínění je spíš otázkou, jestli jsme ochotni snižovat emise skleníkových plynů, abychom zmírnili negativní vliv člověka na planetu.