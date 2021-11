Možná bude nutné dostavět nejen Dukovany, ale i Temelín, říká adept na ministra Tomáš Tesař

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na konferenci OSN v Glasgow kritizoval evropský klimatický balíček známý pod označením Fit for 55, když mluvil o zelené sebevraždě. „Je to nepatřičné a ostuda pro Českou republiku,“ říká možný kandidát na nového ministra životního prostředí Tomáš Tesař (TOP 09). Interview Plus Praha 0:10 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Tesař (TOP 09) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Babiš něco jiného říká a dělá na půdě Evropské unie, a pak přijede domů a jeho stanovisko je otočené o 180 stupňů,“ dodává Tesař k vystoupení premiéra Babiše na konferenci v Glasgow s tím, že nejdříve je třeba si vyjasnit národní postoj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Koalice Spolu i strany možné budoucí vládní koalice prý mají debatu v hlavních bodech uzavřenou a výsledný postoj označuje Tesař za poměrně kompaktní. Nevylučuje ale, že se o některých parametrech bude ještě debatovat.

„Hlavní směr je jasný a vytyčený. Bude i součástí programového prohlášení, chápeme to jako příležitost, je to nutnost a z vytyčené cesty neuhneme,“ zdůrazňuje s tím, že směřování neovlivní extrémní názory z obou stran.

V polovině září vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Ten je prý napsaný správně, stejně jako mnohé dřívější dokumenty, důležité ale je, aby se podle něj skutečně postupovalo, připomíná Tesař.

Uhlíková neutralita v roce 2050? ‚Česko nemá představu, jak cíl naplnit,‘ říká šéfka Hnutí Duha Číst článek

Potřebujeme jádro

Podle Tesaře je do budoucna třeba změnit způsob hospodaření v krajině, tedy ochrana vody, emise oxidu uhličitého, zemědělství a lesnictví, stejně jako i průmysl a dopravu.

Jako první se chce možný příští ministr zaměřit na opatření, která při co nejmenším vynaloženém přinesou největší efekt. Za příklad uvádí zpřísnění protierozní vyhlášky nebo podmínění hospodaření přírodě blízkými opatřeními.

Pokud jde o elektromobilitu, vláda by prý měla podpořit zejména infrastrukturu a dobíjecí stranice. Je také třeba zabývat se ve spolupráci s automobilkami tím, aby se elektrická auta stala dostupnějšími, Tesař nevylučuje ani možnost dotací, pokud si to ovšem země bude moci dovolit.

Otázkou také je, z čeho se budou elektromobily nabíjet. Autoprůmysl totiž mimo jiné počítá s tím, že tady budou jaderné zdroje elektřiny.

„V našem energetickém mixu není možné počítat, že se stoprocentně obejdeme bez jádra. To není možné. Bez jádra to v Čechách v dohledné době třeba padesáti let nejde. Úkolem vlády bude akcelerovat výběrové řízení na dostavbu bloku v Dukovanech. A já k tomu dodávám: Musíme si sednout a říct, jestli nebude potřeba dostavět i bloky v Temelínu,“ tvrdí Tesař.

Neohrožuje Evropa svou potravinovou soběstačnost? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.