Praha schválila návrh vyhlášky o hazardu. Zákaz by se týkal výherních automatů, živé hry zůstanou

Nejzásadnější věc, kterou navržená vyhláška určuje, je zákaz takzvané technické hry. To jsou výherní automaty a terminály, které fungují automaticky. Nepotřebují obsluhu personálu jako třeba krupiéra, se kterým by lidé hráli. Takové hře se říká živá. Ta by i dál měla zůstat povolená v městských částech, které nemají nastavenou nulovou toleranci hazardních her, tedy celkem v šestnácti částech.

Podle radní pro legislativu Hany Marvanové ze Spojených sil pro Prahu je prokázané, že technická hra je z pohledu závislostí ta nejnebezpečnější. Město se taky odvolává na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je současný způsob regulace diskriminující. Určuje totiž adresně, kde je možné hazardní hry provozovat.

Porušování pravidel

Navíc podle průzkumu magistrátu, podloženého celní správou, řada provozovatelů kasin v Praze porušuje podmínky a některé technické hry vydávají za živé třeba tím, že u nich stojí obsluha baru. Fakticky jsou pak tyhle podniky tedy hernami a ne kasinem.

Strany napříč zastupitelstvem jednotné nejsou. Část opozičních, ale i koaličních politiků s návrhem nesouhlasí. Ve čtvrtek se dá k vyhlášce na zastupitelstvu očekávat poměrně dlouhá diskuse, proti novému nařízení je třeba i Praha 1.

Peníze z hazardu, což je podle náměstka pro finance Pavla Vyhnánka z uskupení Praha Sobě asi 400 milionů ročně, totiž jdou částečně do rozpočtů městských částí. Vyhnánek říká, že Praha jim bude výpadky v příjmech kompenzovat.

Reálné výpadky v příjmech městských částí ale Praha očekává v horizontu zhruba tří let. Město ale výpadky očekává až za tři roky, a to hlavně kvůli průběžnému konci smluv a povolení.