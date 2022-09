První loď s LNG pro Česko dorazí do Nizozemska 19. září, řekl šéf ČEZ Beneš

První loď se zkapalněným zemním plynem (LNG) pro Českou republiku dorazí do Nizozemska 19. září ze Spojených států. Do konce roku tam připluje celkem osm lodí s plynem, uvedl šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš při čtvrtečním slavnostním otevření LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Každé z osmi plavidel, která v terminálu zakotví do konce letošního roku, má podle něj přivézt 100 milionů metrů krychlových plynu.

