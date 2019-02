Toman: Hovězí z problematických polských jatek vydávaly pražské luxusní restaurace za argentinské

Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to ve středu řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření. Praha 10:33 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze zhruba 300 kilogramů hovězího z problematických polských jatek, které se dostalo do České republiky, se 137 kilogramů prodalo. Ilustrační foto | Foto: Matej Leskovsek | Zdroj: Reuters

„Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci,“ řekl poslancům.

Ministr lže a zametá věc pod koberec, trh ovládá chamtivost, říká autor reportáže o polském hovězím Číst článek

Konkrétní podniky nechtěl Toman uvádět, jsou ale podle něj nazývané asijsky. „A tím nemyslím čínské restaurace,“ upozornil.

Veterináři v polském hovězím z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso bylo v pořádku i vzhledově, ale zatím nejsou hotové testy na salmonelu, jak v úterý sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy.

Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo o stejnou zásilku.

Zatím veterináři od 28. ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřili zatím třetinu, všechny vzorky byly v pořádku.

Toman polským kontrolám nevěří

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do České republiky, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely nemocné krávy.

Ministr Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.

Polovina hovězího z Polska se dostala k českým spotřebitelům ve Varnsdorfu či v Kostelci nad Labem Číst článek

Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření - jimiž by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do tuzemska nedostávalo - až po konzultaci s Evropskou komisí.

Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do Česka přes jiné unijní země.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly.

Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí Evropské unie, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.