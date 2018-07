Mají být prázdniny kratší? Zrušme je a budeme mít samé geniální lidi, říká s nadsázkou poslanec Rais

Má se letní volno zkrátit z dvou měsíců na šest týdnů? Podle příznivce změny, radního Středočeského kraje Zdeňka Seidla (ČSSD), by změna mohla zvýšit klesající úroveň vzdělanosti. Odpůrce nápadu, poslanec ANO Karel Rais, to vidí jako nesmysl. Pro a proti Praha 18:50 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku klesá úroveň znalostí dětí. Pomohla by delší výuka a kratší volno? (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle nejrůznějších mezinárodních srovnávacích testů, hlavně těch maturitních, v Česku pomalu, ale jistě klesá úroveň znalostí našich dětí. Pomohla by delší výuka a kratší volno?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti na téma: kratší prázdniny

Délka prázdnin byla podle středočeského radního stanovena už za císaře Josefa II. a to kvůli žním. „Děti pomáhaly na poli a do školy stejně nechodily. Vídíte dnes něco takového? Když tady vznikla Karlova Univerzita, tak byly prázdniny jen třítýdenní.“

Děti trpí?

Dvouměsíční školní pauza je podle Seidla nevhodná i pro dětské dušení zdraví. „Jsem profesorem neurologie a psychologové mi dokonce říkají, že děti mají z nečinnosti až depresivní stavy,“ tvrdí. Prý totiž nejde jen o letní prázdniny, ale taky máme zimní, jarní a množství ředitelského volna.

„Rodiče mají garantovanou dovolenou měsíc, ale co s tím malým dítětem mají dělat? Pokud nemají prarodiče, musí si otec vzít dovolenou zvlášť, a pak i matka. V těch rodinách, které mají být o volnu pohromadě, to způsobuje velký stres,“ vysvětluje Seidl.

Ve vzdělanosti by nám prý mohly být inspirací severské státy, které jsou na špici. Prázdniny tam ale děti mají 9 týdnů. „To ale srovnávat nejde, protože mají menší počet žáků ve třídách a kantorská profese je tam velice prestižní. Když tam v jedné škole dělali konkurz na vyučujícího, tak se jim přihlásilo 160 žadatelů,“ vysvětluje středočeský radní.

Rodiče to zvlánou

Poslanec ANO a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karel Rais, tvrdí, že se s dvouměsíční délkou prázdnin rodiče určitě dokáží „poprat“. „Většina dětí přece jezdí na nejrůznější tábory, a to i příměstské, nebo třeba skautské. Rozhodně se délkou prázdnin netrápí. A jestli mají nějaké trauma, tak je pouze z toho, že musí v září zase do školy,“ říká s lehkou nadsázkou.

Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2019. Více peněz by mohli dostat učitelé a důchodci Číst článek

To, že mají děti delší volno než rodiče a náhradní aktivity jsou hlavně pro početnější rodiny neúnosně drahé, pak poslanec komentuje: „To je přece problém konkrétního člověka. Dívám se na to očima liberála a přece si těch dětí ‚nenadělám‘ tolik, abych je pak nebyl schopen uživit. To je přece na každém z nás.“

Tak prázdniny zrušte

„Nesouhlasím s tezí, podle které úroveň vzdělanosti klesá s délkou prázdnin. Úroveň souvisí s podfinancováním školství a kvalitou učitelů. Pak se můžeme učit déle. Víte co, zrušme prázdniny úplně a pak bude mít republika samé geniální lidi,“ rýpl si Karel Rais do oponenta.

„Když ale učiteli přidáte, tak ho přece neosvítí Duch svatý a nebude mít víc znalostí,“ kontruje radní Zdeněk Seidl.