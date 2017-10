Zkrácený ceremoniál na Vítkově, osobnosti pokládaly věnce po třech. Štěch to kritizoval, Stropnický hájil

Od založení samostatného Československa uplynulo 99 let. Výročí si v sobotu lidé připomínají na řadě míst. U památníku na pražském Vítkově politici, zástupci armády i spolků položili věnce na hrob neznámého vojína. Ceremoniál byl ale oproti jiným letům kratší. Praha 16:16 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důvodem, proč byl letos ceremoniál na pražském Vítkově kratší, bylo to, že se pokládaly tři věnce najednou a stuhu samostatně upravil pouze prezident Miloš Zeman. | Foto: Reprofoto ČT | Zdroj: ČT24.cz

Důvodem, proč byl letos ceremoniál na pražském Vítkově kratší, bylo to, že se pokládaly tři věnce najednou a stuhu samostatně upravil pouze prezident Miloš Zeman.

Novinky zkritizoval šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD. „Řeknu upřímně, že jsme z toho byli dost zaskočení. Myslím, že dobré tradice se mají držet,“ řekl Radiožurnálu.

Podle ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO ceremoniál domlouval odbor protokolu ministerstva společně s Pražským hradem.

„Já si nemyslím, že to bylo nějak méně důstojné. Naopak si myslím, že vzhledem k chladnému počasí to bylo pro všechny tak akorát. Já se přiznám, že já dlouhé ceremonie taky moc nemusím. Mně to přišlo přiměřené,“ obhajoval ceremoniál Stropnický.

Pozitivně pietu hodnotil i náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Ten také oznámil, že na 100. výročí založení Československa příští rok se chystá vojenská přehlídka. Zřejmě bude na Evropské třídě v Praze.