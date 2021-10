U Zlatých Hor probíhá druhým rokem geologický průzkum. Má zjistit, kolik zlata tamní podzemí ukrývá

„To je těžební chodba, v rámci ložiska Zlaté hory – východ. Nacházíme se v ložisku, které bylo v minulosti těženo,” popisuje pro Český rozhlas Olomouc Ladislav Pašek, vedoucí průzkumu ze Státního podniku Diamo, který se mnou sestoupil do podzemí. Společně pozorujeme bagr, který pracuje pár metrů od nás.

„Geologický průzkum se bude provádět na ložisku Zlaté hory – západ, které je od tohoto místa vzdáleno zhruba tři kilometry pod zemí. Naším úkolem je dostat tam vrtací soupravu,” upřesňuje závodní dolu Vladimír Vranka s tím, že dosud se podařilo pročistit kilometr chodby, zbývají ještě dva.

„Aktuálně je tu tento bagr, to jsou dva lidi, a ještě tady máme jednoho technika, který momentálně provádí měření složení důlního ovzduší,” vysvětluje.

V prosinci chtějí pracovníci podle Ladislava Paška novou vrtnou techniku otestovat kousek od povrchu. Teprve po několika zkušebních vrtech zamíří do větší hloubky. „Ta samotná první etapa vrtu začne na přelomu února a března,” říká Pašek.

Obnovení těžby?

Geologický průzkum má kromě zlata odhalit zásoby i jiných kovů – například zinku, mědi či olova. „Plán je zahájit první vrtnou etapu, která zahrnuje desítky vrtů o celkové délce zhruba tři kilometry. Překvapivě nepůjdou do hloubky, ale budou to vrchní vrty, takže my budeme vrtat vlastně do stropu, protože část toho ložiska se nachází nad úrovní třetího patra,” vysvětluje Pašek.

Výsledky vrtů pak porovnají s výpočty z dostupných písemných materiálů. „Podle posledních výpočtů jsou zásoby zlata odhadovány na více než dvě tuny. Možná to bude více, ale to opravdu až po skončení průzkumu v roce 2023,” upřesňuje mluvčí Státního podniku Diamo Jana Dronská.

Rozhodnutí o případné obnově těžby bude podle geologů záviset na mnoha faktorech, nejen na výsledcích geologického průzkumu.