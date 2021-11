‚Nemáme jinou možnost.‘ Přetížené hygieny dál řeší šikanu od Zlatého špendlíku. Posílají odkazy na web

Hygienické stanice po celém Česku zaplavily tisíce „zbytečných“ dotazů na práci hygieniků. Za celou akcí stojí iniciativa Zlatý špendlík, která lidi k opakované šikaně stanic vyzvala, a na kterou ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení. Ředitelé Krajských hygienických stanic pro server iROZHLAS.cz popisují, že je vlna e-mailů ochromila, a že situaci řeší netradičně: odesíláním webových odkazů. PŮVODNÍ ZPRÁVA Plzeň, Praha, Liberec 19:39 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V drtivé většině rozesíláme a budeme rozesílat odkazy na stránky ministerstva, popřípadě na naše stránky,“ říká ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Počet žádostí se za šest dní blíží tisícovce,“ říká Michal Bartoš, ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, která jako jedna z mnoha čelí šikaně příznivců Zlatého špendlíku.

Takové množství žádostí, společně s běžnou agendou a trasováním kontaktů covidových pacientů, nemůže podle Bartoše pobočka se stovkou zaměstnanců zvládnout.

Po poradě s ministerstvem zdravotnictví a dalšími hygienickými stanicemi proto přichází s řešením: žadatelům budou chodit do datových a e-mailových schránek odpovědi s odkazy na webové stránky, kde informace najdou. „Nemáme jinou možnost, než tak postupovat. Zákon to umožňuje,“ vysvětluje Bartoš.

Krajská hygienické stanice Plzeňského kraje tak posílá odkazy na stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky, na stránky ministerstva zdravotnictví nebo na své vlastní, kam přidává informace o situaci v kraji. „Pořád to aktualizujeme,“ popisuje Bartoš.

Uvedené řešení situace při zahlcení žádostmi o informace podle zákona 106 nastínil ve svém komentáři i datový novinář serveru iROZHLAS.cz Jan Cibulka.

První odpovědi

Útok Zlatého špendlíku řeší zasíláním odkazů i další hygienické stanice, které redakce oslovila. Například tu pražskou dotazy ochromily natolik, že to neustál jejich e-mailový server a zkolaboval. Jen za minulý pátek jich totiž přišlo 1 600.

„Máme připravené tabulky, kde jsou rozepsané po jednotlivých dnech počty kontrol a tak dále. Postupně se to dává na webové stránky,“ potvrzuje stejný postup ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

„Úterý je totiž termín na odeslání odpovědí pro první tazatele,“ dodává.

I v Libereckém kraji jdou cestou webových odkazů. Podle ředitele tamní hygienické stanice Vladimíra Valenty přišlo od příznivců iniciativy na jeho pobočku necelých 800 žádostí o informace.

„V drtivé většině rozesíláme a budeme rozesílat odkazy na stránky ministerstva, popřípadě na naše stránky,“ říká ředitel.

Přesčasy a mzdy

Iniciativa Zlatý špendlík na svůj web vyvěsila minulé pondělí pod titulkem Výzva k akci: Zahlťme neprodleně hygieny aneb šikanou proti šikaně! přesný návod, jak podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádat stanice o data.

Postup doplňuje text, ve kterém iniciativa vyzývá lidi, aby v hojném počtu posílali dotazy.

„Prosíme každého z Vás, aby se, klidně i opakovaně, dotazoval Krajských hygienických stanic na aktuálně probíhající kontroly,“ píše se v článku.

V reakci na výzvu přišly podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) tisíce dotazů, krajské hygienické stanice tak zůstaly ochromeny. „Všechny trasovací kapacity jsou nyní terčem útoku iniciativy Zlatý špendlík,“ oznámil v pátek navečer tým Chytré karantény na twitteru a vyzval k důslednému sebetrasování.

Ministerstvo zdravotnictví proto na Zlatý špendlík podalo trestní oznámení pro podezření ze sabotáže.

Jedna z mála zbraní

Za akcí stojí mimo jiné zpěvák Daniel Landa, ten ale v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz popřel, že by text psal on. Zároveň odmítl, že by byl článek výzvou k šikaně hygieniků. „Ten článek se jenom jmenuje šikanou proti šikaně,“ vyjádřil se Landa, podle kterého se lidé mají jen „domáhat svých práv.“

Do plzeňské hygienické stanice ale chodí kromě dotazů k pandemii také otázky, které podle Bartoše nejde vnímat jinak než jako šikanu.

„Například řekněte mi cokoliv, co u vás kdokoliv za poslední dva dny zkontroloval. Nebo otázky, kolik máme předčasů s tím, že to máme popsat po hodinách, rozdělit jednotlivé složky mzdy a odůvodnit je. Jsou to neuvěřitelné věci. A i tohle budeme muset zodpovědět,“ popisuje ředitel.

Nápor dotazů na už tak přetížené stanice jim podle Bartoše v tuto chvíli znemožňuje vykonávat svoji práci.

„Všichni tihle rádoby hrdinové za klávesnicí si neuvědomují, že protestují proti institucím, které nestojí za opatřeními, proti kterým bojují. Trasování představuje jednu z mála zbraní, kterou v tuhle chvíli proti covidu máme, na tom se shodnou všichni, ať si o opatřeních myslí cokoliv,“ říká ředitel hygieny v Plzeňském kraji.

„Pana Landu i všechny jeho vtipné následovníky bych rád vyzval, aby si přišli na půl hodiny vyzkoušet, co obnáší vytrasovat jednoho nebo dva lidi. Věřím tomu, že by potom žádosti nepsali,“ uzavírá Bartoš.