Zlevnění přilákalo zájemce. Ve Žďáře se rychle plní nové byty pro učitele i zdravotníky

Jen rok a čtvrt trvala výstavba dvou bytových domů ve Žďáře nad Sázavou. Město v nich nabízí nájemní bydlení zdravotníkům, učitelům, policistům nebo zaměstnancům dalších důležitých profesí. Domy jsou postavené jako dřevostavby a zájem o bydlení byl po jejich dokončení zpočátku velmi vlažný – mimo jiné kvůli vysokému nájmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Žďárské bytové domy pro zdravotníky a učitele se po zlevnění nájmu rychle obsazují. Nahlédli jsme dovnitř a zjišťovali, jak budou bytové dřevostavby zvládat vlhkost

Developer původně požadoval za největší byty 3+kk až 19 tisíc korun měsíčně. Až sleva o pětinu zájemce přesvědčila. „Po prvním kole jsme měli 15 přihlášek, v druhém kole po šesti dnech už 17. Přitom druhé kolo je vyhlášené na měsíc. Hned po spuštění nám začaly přihlášky padat,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Dřevěný vzhled domů je patrný i zvenčí – fasádu tvoří latě, které mají kromě estetiky i praktickou funkci. „Lidé si je mohou roztáhnout nebo přitáhnout podle počasí, v zimě si pustí více světla, v létě vytvoří stín,“ říká jednatel dodavatelské firmy Jan Vilánek.

Aby se předešlo poškození materiálu, je v domech rozmístěno množství senzorů, které hlídají vlhkost. „Krizová místa – jako střechy, lodžie, místa za sprchami nebo v prádelnách – jsou hlídaná čidly. Pokud by se tam dostala vlhkost, víme o tom hned,“ vysvětluje zhotovitel dřevostaveb Tomáš Nemrava. Dřevostavba podle něj snese krátkodobé zatečení, ale problém by nastal, pokud by voda pronikala dlouhodobě bez povšimnutí.

Město plánuje výstavbu dalších tří podobných domů a do budoucna by chtělo nabídku městských nájemních bytů rozšířit až o několik stovek jednotek.