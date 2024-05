Ve Zlíně platí nejvyšší daň z nemovitosti v Česku. Za letošní rok narostla v průměru o pětinásobek

Letos zvýšilo koeficient u daně z nemovitosti víc než 150 měst a obcí v celém Česku, jak vyplývá z údajů, které Český rozhlas získal od finanční správy. Obce mohou koeficient, který tvoří část pro výpočet daně, nastavit dle svého uvážení. Třeba ve Zlíně majitelé domů, bytů a firem letos zaplatí v průměru pětkrát víc než loni, což v některých částech Zlína dělá daň z nemovitosti nejvyšší z celé republiky. Zlín 14:52 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro město mělo být zvýšení daně vítaným přínosem do rozpočtu kvůli rostoucím nákladům na nutné investice do majetku | Foto: Jana Volková

Pro výpočet daně z nemovitosti jsou určující tři koeficienty. První se odvozuje od velikosti města či obce, druhý stanoví vláda a třetí samotné obce, které mohou používat rozdílné hodnoty pro různé části. V případě centra Zlína činí součin všech tří 10,15 a je tak nejvyšší v republice, Praha či Plzeň se dostávají na hodnotu 10.

V případě Zlína se letos sešlo dvojí zvýšení. Nejprve radnice loni rozhodla o zvýšení místního koeficientu s odůvodněním, že se už dlouhá léta nezvýšil. A následně zvedla vláda plošný koeficient pro všechny v rámci konsolidačního balíčku.

Pro některé obyvatele Zlína bylo reálné setkání se složenkou od finanční správy nepříjemné. Daň z nemovitosti je splatná do konce května.

Zbývá poslední týden na zaplacení daně z nemovitosti. Většina obcí ji letos zvýšila Číst článek

„Do loňského roku byla daň za třípokojový byt v centru 882 korun. Letošní rok to bylo již 3470 korun, takže skoro čtyřikrát víc,“ říká mladá žena, která bydlí přímo v centru Zlína v ulici Hluboká.

„Pracuji s klienty, kteří chodí platit daně, takže já jsem zhruba měla představu, o kolik to bude navýšené, takže jsem si nedělala iluze,“ dodává. Respondenti nechtěli svá jména uvádět, ale redakce je zná.

Majitelka ještě srovnává situaci s Uherským Brodem, kde má její rodina menší byt. „Co lze dohledat, tak tam se ceny navýšily o 80 procent, takže jsem do loňského roku za menší dvoupokojový byt platila necelých 300 korun a letos to bylo necelých 500 korun,“ popisuje.

MAPA: Obce, kde došlo ke změně místního koeficientu. Do výsledného součinu se ale počítají ještě dva koeficienty.

Podobně reagovala na zvýšení daně další obyvatelka Zlína, která má zkušenosti i s daní za podnikatelské prostory.

„Já jsem loni na dani z nemovitosti platila za třípokojový byt přibližně 1600 korun. Letos budu platit 6800 korun. Rodinní známí mají nemovitost na podnikání a doteď platili 18 tisíc korun. Nyní se to zvedne na 93 tisíc korun. Myslím si, že jde vedení o to vytlačit podnikatele z města,“ uvádí žena.

Ústí nad Labem plánuje zvednout daň z nemovitosti pro parcely, které jsou podle města problematické Číst článek

Primátor Jiří Korec (ANO) vysvětluje, že město původně plánovalo navýšení daně v celkovém objemu o zhruba 80 milionů korun.

„To bylo v průměru 2,4 až čtyřnásobek a počítali jsme, že by to takto mělo do budoucna zůstat. A také jsme to deklarovali – že se to v budoucích pěti letech měnit nebude. Pak ale přišel konsolidační balíček, který nám daň z nemovitosti zvedl o dalších 110 milionů korun, což způsobilo opravdu výrazný skok ve složenkách, které lidé začali dostávat. Samozřejmě zcela chápu rozhořčení. My jsme také byli naštvaní, že se udělal krok, na který jsme nebyli schopní reagovat,“ uvádí Korec.

Pro město mělo být zvýšení daně přínosem do rozpočtu kvůli rostoucím nákladům na nutné investice do majetku. Část výnosu z daně z nemovitosti ale nyní nebude patřit obcím, nýbrž státu.

„Ve výsledku je to snížení místního koeficientu o tři desetiny, což pro Zlín reálně znamená 40 milionů korun. Ty se nyní budeme snažit hledat v provozu magistrátu a dalších odvětvích, u kterých jsme schopni ještě něco zaškrtit,“ dodává primátor.

Zlínští radní navrhli pro příští rok snížení daně v průměru o 16 procent z částky zaplacené letos. Připravují návrh na snížení místního koeficientu pro výpočet této daně.