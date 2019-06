Čunek na poslední chvíli oddálil hlasování o nemocnici. O osmimiliardové investici se rozhodne v pátek

Zastupitelé v pondělí diskutovali o nemocnici deset hodin, koalice ale nebyla jednotná, záměr by většinu nezískal. Těsně před očekávaným hlasováním si proto hejtman zavolal na jednání několik zastupitelů z koaličního hnutí ANO.

Diskutoval s nimi za zavřenými dveřmi téměř hodinu. Dohodli se pak, že samotné hlasování odloží na 21. červen.

„Jako opoziční zastupitelé se cítíme, že si z nás pan Čunek dělá trochu šprťouchlata, protože jsme tam seděli už několikáté zastupitelstvo a stojí to a padá na dohodě koalice, která si to musí samozřejmě předjednat,“ řekl Českému rozhlasu Zlín po desetihodinovém maratonu opoziční zastupitel Tomáš Pajonk (za Svobodné a Soukromníky).

‚Těhotná atmosféra‘

Jiří Čunek věděl, že by v hlasování nová nemocnice propadla. Těsně předtím proto požádal o schůzku několik zastupitelů z hnutí ANO. Docílil toho, že se nehlasovalo.

Co po něm ANO požadovalo, nebo co on slíbil koaličním partnerům, komentovat nechtěl. „Myslím, že teď už je všechno jasné. Viděli jste, že atmosféra už je taková těhotná, se zdárným porodem v pátek. Myslím si, že žádné problémy už nebudou,“ prohlásil.

Podobně mlhavě mluvil o schůzce i Pavel Pustějovský z hnutí ANO. „Tak, jak to bylo rozjednáno a jaký byl průběh dnešního zastupitelstva, tak by s největší pravděpodobností nedošlo k odhlasování toho investičního záměru. Takže jsme dostali nějaký čas na doladění nějakých detailů a v pátek předpokládám, že hlasování už proběhne řádně,“ řekl v pondělí večer.

Oponentní posudky

Jednání zastupitelstva se tentokrát neslo ve znamení prezentace oponentních posudků k plánované nemocnici. Ty, které zadal kraj, vyplývaly ve prospěch nové nemocnice.

Posudky zadané opozicí upřednostňovaly rekonstrukci stávajícího areálu na Havlíčkově nábřeží. Výhrady ke studii proveditelnosti výstavby nové nemocnice prezentoval například ekonom Jiří Schwarz. „Chybí důkladné posouzení rizik, protože se jedná o stavbu, která bude ovlivňovat rozpočet kraje ne na několik let, ale na několik desetiletí,“ uvedl. Zároveň nepochybuje o dobré vůli radních nebo zastupitelů, kteří novou nemocnici podporují.

To ale podle něj přináší tendenčnost v posuzování a argumentaci. „Oni jsou v tomto ovlivněni tím svým zájmem. Nemusí ty věci vidět skutečně objektivně tak, jak jsou, protože se do toho svého zájmu zahleděli, nechci říci, dokonce zamilovali. Proto jsou důležité oponentní posudky lidí, kteří nejsou s tímto citově, ale ani zaměstnáním nebo dostupností služby, spojeni,“ vysvětlil.

Novou nemocnici naopak obhajoval Peter Vlasatý ze společnosti Grant Thornton, u které si oponentní posudek objednalo hejtmanství. „Konstatovali jsme, že je to nastavené konzervativně. Cesta na zelené louce s tím, že z 95 % jsou vykoupené pozemky,“ uvedl.

Zastupitelé se znovu potkají už tento pátek. O nové nemocnic začnou jednat už v osm hodin ráno.