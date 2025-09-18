Zlín má nové mamografické centrum. Má snížit čekací dobu na vyšetření v kraji ze současných 70 dnů
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve čtvrtek otevřela nové mamodiagnostické centrum. Mamografie je základní a nenahraditelná metoda pro včasnou diagnostiku karcinomu prsu. Ženy tak mají k dispozici vyšetření na nejnovějším přístroji s excelentním rozlišením.
Pracoviště se nachází v přízemí ve 21. budově nemocničního areálu, není proto třeba procházet areálem nemocnice.
Podle primáře Oddělení zobrazovacích metod Jiřího Palíška bude mamograf fungovat jak pro pacientky v nemocnici, tak i pro veřejnost. Ve Zlíně dosud byly velmi dlouhé čekací doby na mamografické vyšetření.
Poslední statistiky pojišťovny VZP dokonce ukazují, že Zlínský kraj má suverénně nejdelší čekací dobu na toto vyšetření z celé republiky, tedy 70 dnů. V Olomouckém kraji přitom ženy dostanou termín za třináct dnů a průměrně se v republice čeká 24 dnů. Podle primáře Palíška statistiku kraji kazil právě okres Zlín.
V kraji byly zatím čtyři mamografická centra, v každém okrese jedno: Medicoop Kroměříž, v Uherskohradišťské nemocnici, v Mamocentru Vsetín a ve Zlíně je stávají centrum v EUC klinice v továrním areálu. Nově bude další centrum právě v krajské nemocnici Tomáše Bati.
450 pacientek ročně
Nemocnice už na začátku září vyzvala ženy, že se mohou hlásit na vyšetření. Primář Palíšek potvrdil, že se zatím přihlásilo asi 350 žen a zatím je čekací doba tři týdny. Tato čísla se určitě ještě zvýší, protože naplno se mamografické centrum rozjíždí až nyní.
Ve Zlínském kraji je ročně 420 nových pacientek s onkologickým onemocněním prsu, některé z nich předtím nikdy nebyly vyšetřeny. Přitom to není nic složitého, každá žena ve věku 45 let a více má nárok na mamografické vyšetření zdarma jednou za dva roky.
Ve Zlíně je nově nejmodernější mamografický přístroj ve Zlínském kraji za skoro pět a půl milionu korun. Ten používá unikátní technologii hexagonálního detektoru, výhodou tedy je, že přístroj snižuje tak zvaný šum na výsledném mamografickém obraze a jedná se také o detektor s největším geometrickým rozlišením.
Snímky pak nezávisle na sobě hodnotí dva lékaři. Výsledek pak zašlou pacientce formou SMS zprávy. Doplňující je pak ultrazvukové vyšetření a nástavbovou metodou je vyšetření na magnetické rezonanci.