Zlín má nové mamografické centrum. Má snížit čekací dobu na vyšetření v kraji ze současných 70 dnů

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve čtvrtek otevřela nové mamodiagnostické centrum. Mamografie je základní a nenahraditelná metoda pro včasnou diagnostiku karcinomu prsu. Ženy tak mají k dispozici vyšetření na nejnovějším přístroji s excelentním rozlišením. 

Ve Zlíně je nově nejmodernější mamografický přístroj ve Zlínském kraji za skoro pět a půl milionu korun | Foto: Dalibor Glück/ČTK | Zdroj: Profimedia

Pracoviště se nachází v přízemí ve 21. budově nemocničního areálu, není proto třeba procházet areálem nemocnice. 

Podle primáře Oddělení zobrazovacích metod Jiřího Palíška bude mamograf fungovat jak pro pacientky v nemocnici, tak i pro veřejnost. Ve Zlíně dosud byly velmi dlouhé čekací doby na mamografické vyšetření.

Poslední statistiky pojišťovny VZP dokonce ukazují, že Zlínský kraj má suverénně nejdelší čekací dobu na toto vyšetření z celé republiky, tedy 70 dnů. V Olomouckém kraji přitom ženy dostanou termín za třináct dnů a průměrně se v republice čeká 24 dnů. Podle primáře Palíška statistiku kraji kazil právě okres Zlín.

V kraji byly zatím čtyři mamografická centra, v každém okrese jedno: Medicoop Kroměříž, v Uherskohradišťské nemocnici, v Mamocentru Vsetín a ve Zlíně je stávají centrum v EUC klinice v továrním areálu. Nově bude další centrum právě v krajské nemocnici Tomáše Bati.

450 pacientek ročně

Nemocnice už na začátku září vyzvala ženy, že se mohou hlásit na vyšetření. Primář Palíšek potvrdil, že se zatím přihlásilo asi 350 žen a zatím je čekací doba tři týdny. Tato čísla se určitě ještě zvýší, protože naplno se mamografické centrum rozjíždí až nyní.

OVĚŘOVNA: Způsobuje mamograf rakovinu? ‚Ozáření při screeningu je minimální,‘ vyvrací lékař

Číst článek

Ve Zlínském kraji je ročně 420 nových pacientek s onkologickým onemocněním prsu, některé z nich předtím nikdy nebyly vyšetřeny. Přitom to není nic složitého, každá žena ve věku 45 let a více má nárok na mamografické vyšetření zdarma jednou za dva roky.

Ve Zlíně je nově nejmodernější mamografický přístroj ve Zlínském kraji za skoro pět a půl milionu korun. Ten používá unikátní technologii hexagonálního detektoru, výhodou tedy je, že přístroj snižuje tak zvaný šum na výsledném mamografickém obraze a jedná se také o detektor s největším geometrickým rozlišením.

Snímky pak nezávisle na sobě hodnotí dva lékaři. Výsledek pak zašlou pacientce formou SMS zprávy. Doplňující je pak ultrazvukové vyšetření a nástavbovou metodou je vyšetření na magnetické rezonanci.

