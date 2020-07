Zlínem se přehnal oblak připomínající vlnu v moři. ‚Podobný mrak jsem v Česku neviděl,‘ řekl meteorolog

Sociální sítě v pondělí večer zaplnily fotografie mraku, který se zformoval nad Zlínem. Podle meteorologu šlo o oblak cumulonimbus, který patří mezi hlavní původce bouřek nebo tornád. „Podobný mrak jako je na fotkách jsem viděl, ale neviděl jsem ho v České republice,“ komentoval jev meteorolog Petr Škop. Zlín 9:07 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě v pondělí večer zaplnily fotografie mraku, který se zformoval nad Zlínem. | Foto: Jana Harníková Tomanová

„Strašidelně to vypadalo možná kvůli tomu, že v mraku nebylo tolik vody a bylo tam naopak hodně prachu, jak se dostal nad město,“ řekl pro iROZHLAS.cz Petr Škop z meteorologické stanice v Holešově, který leží necelých 20 kilometrů od Zlína. Uživatelé na sociálních sítích oblak překřtili na „mrakové tsunami“ nebo na „zlínský Mordor“.

Výjimečný podle Škoda nebyl zlínský cumulonimbus jen zájmem, který vyvolal na sociálních sítích.„Překvapilo mě, že nebyl tolik spojený s větrem a nepadalo z něj tolik srážek. Cumulonimbů jsem za dobu, co sloužím na stanici, viděl celou řádku, ale většinou byly spojené s velkými srážkami a silným větrem,“ dodal.

Podle Škopa jsou tyto typy mračen typické také tím, že se rychle mění v čase. „Deset minut po tom, co vznikly fotky, mohl oblak vypadat už úplně jinak. A stejně tak úplně jinak vypadal, než dorazil k městu. Žádný cumulonimbus není nikdy stejný,“ řekl. „Vliv na to může mít spoustu věcí. Jednou vzniká za vysokých teplot, jindy za nízkých. V poslední době navíc nelétá moc letadel, i to může být faktor.“

Mračna nad Zlínem. | Foto: Michal Bednář

Holešovský meteorolog podle svých slov obdobně vypadající cumulonimbus na českém území ještě neviděl. Temná mračna s „potrhanými“ okraji nejsou podle něj v našich podmínkách běžná, a proto s nimi ani meteorologové nejsou důkladně seznámeni z praxe.

„U nás se tím vlastně nikdo ani pořádně nezabývá, zatímco třeba v Americe, kde páchají bouřkové mraky mnohem větší škody, na to jistě mají speciální oddělení, které sleduje tornáda a hurikány. Takže možná by k tomu nejvíc řekli právě oni, taková oblaka se tam nejspíš tvoří mnohem častěji,“ dodal.