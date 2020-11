S dvěma promile v krvi jel na dálnici na Zlínsku v protisměru. Řidiči hrozí až osm let vězení

Zlínská policie obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince dlouhodobě žijícího v České republice z obecného ohrožení a trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jak informovala mluvčí Monika Kozumplíková, muž jel minulou sobotu vysokou rychlostí v protisměru na dálnici mezi Hulínem a Otrokovicemi. Navíc měl v krvi přes dvě promile alkoholu. Hrozí mu za to tři až osm let. Zlín 10:32 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínská policie obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince dlouhodobě žijícího v České republice z obecného ohrožení a trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na auto jedoucí na dálnici v protisměru upozornili sami řidiči. Těch muž potkal nejméně osm. „Do akce se zapojily všechny dostupné policejní hlídky, které po řidiči pátraly na dálnici i na sjezdech z dálnice. Netrvalo dlouho a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení řidiče zastavili po jeho sjezdu z dálnice ve Zlíně,“ popsala Kozumplíková na stránkách policie.

Poté, co řidič opakovaně nadýchal více než dvě promile, jej policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Kroměříži. Zabavili mu také řidičský průkaz a automobil.

S objasňováním nebezpečné jízdy pomohl policistům i kamerový záznam, který pořídil jeden z řidičů na dálnici.

Cizinec žijící v České republice legálně už deset let přiznal, že večer před jízdou popíjel pivo i tvrdý alkohol. „Po probuzení se cítil dobře a rozhodl se, že pojede na návštěvu do středních Čech. Po dálnici jel podle svých slov poprvé a nezvládl najet do správného jízdního pruhu. Když zjistil, že jede v protisměru, na nejbližším místě uprostřed dálnice přejel do správného jízdního pruhu a pokračoval zpět do Zlína,“ dodala Kozumplíková.

Poté se chtěl řidič otočit a pokračovat pokračovat, tentokrát po správné straně dálnice, ve své původní cestě. Tomu už ale zabránila policie. „Děkujeme všem řidičům projíždějících vozidel za jejich všímavost a spolupráci,“ řekla na závěr Kozumplíková.