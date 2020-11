Zlínská nemocnice převáží pět pacientů do Prahy. ‚Kapacity dochází i v ostatních krajích,‘ říká primář

Přes 300 kilometrů ze Zlínského kraje do Prahy urazí sanitky s pacienty s koronavirem ve vážném stavu. Nemocnice ve Zlínském kraji jsou totiž na hraně svých kapacit a denně přibývá pacientů, kteří potřebují hospitalizaci. Do největší nemocnice v Česku v pražském Motole transportují v pátek dopoledne i s policejním doprovodem celkem 5 pacientů. O detailech mluvil na Radiožurnálu primář na oddělení ARO v Baťově nemocnici ve Zlíně Tomáš Gabrhelík. Praha 9:29 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Gabrhelíka nebude další převoz možný, nemocnice se plní i v dalších krajích (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Jdou přípravy podle plánu?

Ano, přípravy jdou přesně podle plánu. Sanitky vyrazí (rozhovor vznikl před začátkem transportu - pozn. red.) v devět hodin z Kroměříže, Uherského Hradiště a Zlína a budou koordinovat přesun v jedné koloně.

Zlínská nemocnice naplánovala převoz pacientů do Prahy. Poslechněte si rozhovor s primářem ARO Tomášem Gabrhelíkem

Už jste něco podobného plánoval?

Ne, nikdy.

V jakém stavu jsou ti pacienti, které sanitky převezou do nemocnice v pražském Motole? Jakou péči budou potřebovat?

Mají těžký covidový zápal plic, jsou v umělém spánku, napojeni na umělou plicní ventilaci. Řada z nich má podporu oběhu a tuto péči budou potřebovat i během transportu.

Zlín je od Prahy vzdálený zhruba 300 kilometrů, proč pacienty nepřevážíte blíž, třeba do Brna či Olomouce?

Tyto kapacity jsme již využili. Požádali jsme kolegy z Brna, Olomouce, Ostravy i z Havířova a Přerova o spolupráci, protože Zlínský kraj je v rámci pandemie na počet obyvatel nejzasaženější. Museli jsme se obrátit na celou řadu spolupracujících zařízení a všem také děkujeme, že nám vyšli vstříc.

Kolik pacientů ze Zlínského kraje jste už převezli do jiných zařízení a jak moc to v tuto chvíli nemocnicím v kraji uleví?

K pátečnímu dni to bylo 29 pacientů z různých nemocnic Zlínského kraje, kteří potřebovali standardní péči anebo umělou plicní ventilaci. Těmito pěti přesun pacientů završíme, protože všechny ostatní nemocnice v dalších krajích se plní stejně jako ty ve Zlínském kraji.

Rozhodli jste se pro převoz sanitkami. A co letecký transport, ten by nebyl možný?

Určitě byl množný a byl i na stole. Když pominu to, že je dražší, se všemi okolnosti vycházel časově stejně. Proto jsme zvolili sanitku.

Nedostatečné kapacity

Těch pacientů, kteří potřebují hospitalizaci, přibývá. Počítáte s náročnými transporty i v dalších dnech?

Myslím si, že tímto s transporty končíme. Ostatní regiony Zlínský kraj dohánějí a ozývají se nám z nemocnic, kde pacienty přebírali, abychom si je vzali zpátky, protože jsou ve stejných problémech.

Na brněnském výstavišti se buduje další záložní nemocnice. Myslíte si, že tento plán by mohl situaci řešit?

Kapacitně ano, ale nemáme personál, který by tam sloužil. Takže nejsem přesvědčen, že to je ta cesta. Nemocnice si budou muset pomoci samy.

A jak?

Navyšováním kapacit, větším úsilím zdravotnického personálu, v podstatě zastavením veškeré další činnosti, odložením neakutních operací apod.

Máte kde brát zálohy, nebo se snaží aktivovat pracovníci, kteří působili ve zdravotnictví, ale již odešli?

Zálohy obecně nejsou, nikdo zdravotníky v šuplíku nemá. Přihlásilo se nám velké množství dobrovolníků, musím zmínit nejen entuziasmus zdravotníků v nemocnicích, ale i altruismus lidí, kteří nabízejí pomoc. Na druhou stranu musím říct, že se setkávám i s pokrytectvím a nezájmem některých lidí. Je to taková hra na pravdu.