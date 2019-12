‚Víte, co se stalo v Ostravě?‘ Muž vyhrožoval nemocnici v Uherském Hradišti, policie ho dopadla

V nemocnici v Ostravě v úterý ráno dvaačtyřicetiletý muž zastřelil šest lidí, další člověk podlehl vážným zraněním ve čtvrtek. Vrah asi tři hodiny po útoku v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu.

Oznámení o telefonické výhrůžce Uherskohradišťské nemocnici přijali policisté na lince 158 krátce po 15.00, a to z pražského sídla ministerstva zdravotnictví. „Muž pracující na ministerstvu zdravotnictví přijal telefonát od neznámého muže, který uvedl, že má nějaké zdravotní potíže, doposud nebyl nikým vyslyšen a zda slyšel o události v Ostravě. A že něco podobného by se mohlo stát také v nemocnici v Uherském Hradišti,“ řekl Varyš.

Domovní prohlídka

Do nemocnice vzápětí vyjelo několik policejních hlídek. Po dohodě s vedením nemocnice policisté podle Varyše rozhodli o uzamčení všech vchodů s výjimkou hlavního. „Byl stanoven bezpečnostní perimetr a hlídky, které byly na místě, tak zajišťovaly to místo tak, aby do nemocnice nemohl nikdo vstoupit jiným způsobem než hlavním vchodem. V 15.55 byly zahájeny plošné kontroly všech lidí, kteří byli v nemocnici a nebyli na lůžkových částech. Plus začalo vykazování osob, které tam byly na návštěvě,“ uvedl Varyš.

Policie muže z Uherskohradišťska dopadla zhruba dvě hodiny po telefonátu v bytě ve Zlíně, v dechu měl 1,96 promile alkoholu. Policisté zjistili, že muž nevlastní žádnou legálně žádnou zbraň a má v rejstříku trestů devět záznamů násilného i majetkového charakteru.

Noc strávil v policejní cele, ráno ho policie eskortovala k uherskohradišťským kriminalistům, kteří se případem dále zabývají. V pátek mají v plánu mimo jiné domovní prohlídky.

Podle Javorkové by měl vyšetřovatel během několika hodin muže obvinit. Následně navrhne jeho vzetí do vazby, o kterém bude rozhodovat uherskohradišťský okresní soud. V případě odsouzení hrozí muži rok až pět let vězení.