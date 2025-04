Zlínské vlakové nádraží dostalo stavební povolení. Sedmipatrová budova má vyrůst do roku 2030

Nová výpravní budova železniční stanice Zlín-střed bude mít celkem sedm podlaží. Bude v ní příjezdová a odjezdová hala, čekárny, pokladny a úschovna zavazadel.

V dalších patrech bude obchodní galerie s restaurací a parkovací dům. V nejvyšším patře je v plánu postavit hotel a prostor pro administrativu. Stavba by měla začít v roce 2027, dokončení je plánováno na rok 2030.

Stavební řízení začalo v roce 2023 a protáhlo se kvůli námitkám ochráncům přírody. Ti požadovali zajištění většího bezpečí ptáků a netopýrů před nárazy do skleněných ploch a před uvíznutím.

Investorem je firma podnikatele Zdeňka Zemka Z-Group, která plánuje v místě postavit také nové stanoviště pro autobusy a další komerční budovu. Obojí chce ale budovat až po dokončení modernizace trati Otrokovice-Vizovice.

Trať Otrokovice-Zlín-Vizovice

Projekt ohledně trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic je rozdělen do dvou fází. Trať z Otrokovic do Zlína má od konce loňského roku pravomocné stavební povolení. Správa železnic teď připravuje zadání veřejné soutěže. A začít stavět chce začátkem příštího roku.

Získání stavebního povolení pro trať v úseku ze Zlína do Vizovic očekávají železničáři během příštího roku. V současné chvíli mají, jak potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda, vyřešené tři čtvrtiny majetkových vypořádání pro stavbu této trati. Práce začnou nejdříve v roce 2029.

Správa železnic počítá také s modernizací stanic Otrokovice, Lípa nad Dřevnicí a Vizovice, které budou mít bezbariérový přístup.

Celkové odhady nákladů na projekt nové trati Otrokovice-Vizovice zůstávají na 12 miliardách korun.

