Rada Zlínského kraje investiční záměr výstavby nové nemocnice nezrušila. Chce ho odsunout do roku 2040

Rada Zlínského kraje investiční záměr výstavby nové nemocnice nezrušila. Jak zjistil Český rozhlas, radní odsouhlasili posunutí projektu až do roku 2040. V praxi rozhodnutí podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO, který kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny, znamená, že se kraj vyhne možným pokutám kvůli pozemkům v Malenovicích. Zlín 17:47 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace plánované krajské nemocnice ve Zlíně | Zdroj: Zlínský kraj

Zlínskému kraji hrozila desetimilionová pokuta kvůli pozemkům v Malenovicích, které pro plánovanou novou nemocnici koupilo minulé vedení v čele s tehdejším hejtmanem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL). Pozemky totiž prodala společnost Unimex s podmínkou, že na nich bude stát jen zdravotnické zařízení.

Zlínskému kraji hrozí desetimilionová pokuta, nebo by mohl přijít o část pozemků v Malenovicích Číst článek

Nové vedení kraje už dříve projekt, který prosadil Čunek, kritizovalo. Krajští radní již zrušili veřejnou zakázku na projektanta nemocnice, dosud však nezrušili investiční záměr na novou nemocnici. Jednali o tom, co bude s pozemky.



„Podmínky, za kterých bývalé vedení kraje uzavřelo smlouvu, jsou pro kraj značně nevýhodné. Odložení investičního záměru v čase bylo jediným legitimním řešením, jak se vyhnout sankci a současně vyvázat finanční prostředky alokované na stavbu nové nemocnice,“ uvedl Holiš.

Kraj bude moci využít peníze původně připravené na novou nemocnici na jiné projekty, vyčleněno bylo 2,7 miliardy korun. „Umožňuje nám to čerpat peníze, které na investičním záměru jsou už teď, na ty kriticky ohrožené stavby v nemocnicích,“ vysvětluje hejtman.

Čunek o nové nemocnici ve Zlíně: V Česku se nestaví, protože politici se bojí odpovědnosti. Já ne Číst článek

„Investiční záměr byl odsunut tak, že se momentálně do něho investovat nebude. Je posunut až na rok 2040 a my víme, že v dohledné době minimálně 10 let na tom nejsme schopni kraj finančně připravit,“ dodává.

Podle Holiše bylo rozhodnutí Rady jednomyslné. Usnesení bude v pondělí 13. září projednávat ještě krajské zastupitelstvo. Hejtman očekává, že zastupitelé prodloužení investičního záměru schválí.

Nový pavilon

V Krajské nemocnici Tomáše Bati se připravuje stavba nového centrálního objektu, součástí objektu má být nová interna a urgentní příjem.

„Stav budovy interny vyžaduje okamžité řešení. Výstavba nového centrálního pavilonu v areálu nemocnice je nezbytná a chceme ji financovat ze zdrojů původně alokovaných na výstavbu nové nemocnice,“ uvedla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová (ČSSD).

Ke zlínské nemocnici se nevyjádřili občané, uvedlo ministerstvo. Zastupitelé musí rozhodnout znovu Číst článek

Předpokládané náklady na výstavbu nového centrálního pavilonu činí dvě až tři miliardy korun.

„Na rozdíl od výstavby nové nemocnice půjde o bezpečnou investici, kterou si Zlínský kraj i Krajská nemocnice Tomáše Bati mohou dovolit. Pokud bychom schválili výstavbu nové nemocnice a realizovali priority ze zásobníku investičních akcí, v kombinaci s vnějšími vlivy jako je inflace a současná situace na stavebním trhu, byl by v roce 2023 schodek rozpočtu Zlínského kraje více jak tři miliardy korun, což by ohrozilo samotný chod kraje,“ uvedl hejtman.

V pátek bylo zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na projektanta nového centrálního objektu. Demolice staré prádelny, kde bude nová budova stát, začne do konce letošního roku.

Plánovaná stavba

Zastupitelé stavbu nemocnice v minulém volebním období schválili, kraj pro ni vykoupil pozemky a připravil smlouvu s vítězem veřejné zakázky na projektanta, kterou však Čunek nepodepsal.

Novým hejtmanem Zlínského kraje se stal Holiš. Lídr krajského hnutí ANO se vzdá funkce starosty Číst článek

Kraj odkupoval pozemky od majitelů za jednotnou cenu 1650 korun za metr čtvereční. S vlastníky se kraj dohodl na prodeji téměř padesáti parcel a zaplatil za ně 230 milionů korun.

Nemocnice měla podle bývalého hejtmana stát osm miliard korun. Proti stavbě byli i zástupci hnutí ANO, které bylo v minulém volebním období s lidovci v koalici, také někteří zástupci koaliční ODS, pro projekt naopak tehdy hlasovali někteří opoziční zastupitelé.

Nová nemocnice byla hlavním tématem krajských voleb a v odporu proti ní se shodli zástupci nové koalice vítězného hnutí ANO, Pirátů, ODS a ČSSD.