Pro lepší přípravu na případný zásah. Záchranáři ze Zlínského kraje mají nové výcvikové středisko

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo nástavbou na původní budově záchranářů ve Zlíně. „Investice si vyžádala 38 milionů korun,“ řekl ředitel krajské záchranné služby Josef Valenta. Nové vybavení a simulátory umožňují nácvik situací, které se co nejvíce podobají reálným zásahům.

Kdo si ‚polepší‘ v českém zdravotnictví? Všichni rozhodně ne Číst článek

K dispozici je například výukový model člověka, který umožní nacvičit péči o pacienta v kritickém stavu, simuluje různá zranění včetně amputovaných končetin či střelných zranění, srdeční, dechové a neurologické potíže.

„Na figuríně se dá nacvičit například drenáž hrudní dutiny, různá vyšetření. Figurína reaguje na podněty i léky,“ uvedl záchranář a lektor Jaroslav Sedlář. V místnosti je také kamerový systém, který umožní po dokončení nácviku situaci rozebrat.

K dispozici je i počítačová místnost, počítače jsou vybaveny aplikací pro simulaci událostí s hromadným postižením lidí, dispečerskou aplikací pro výcvik operátorů a operátorek. V exteriéru je prostor pro výcvik zejména transportních technik i za nepříznivých podmínek.

Rodina postižené holčičky narozené v Pardubicích její lékařské záznamy kraji nevydá. Předá je policii Číst článek

Ročně se ve středisku bude školit asi 3600 lidí, lektorů je 20. „Nové prostory vytvářejí takové podmínky, abychom byli schopni najednou školit až 80 účastníků rozdělených do menších skupin deseti až 12 lidí, aby efektivita školení byla co největší,“ uvedl Valenta.

Přes polovinu účastníků školení podle něj tvoří zdravotničtí záchranáři, účastní se jich také policisté, profesionální i dobrovolní hasiči. „Školení budeme nabízet zdravotnickému personálu krajských nemocnic, zájem je ze strany úřadů na proškolení pracovníků v podobě první pomoci,“ uvedl Valenta.

Podle Sedláře se úroveň školení v novém středisku výrazně zvýšila. Dodal, že v poslední době stoupá počet výjezdů k chronickým pacientům a kritická péče se upozaďuje, záchranáři však musí být neustále připraveni na všechny situace.

„Nedá se to nahradit ničím jiným než tréninkem a nácvikem situací. Záchranář se někdy dostane například k dítěti v kritickém stavu třeba jen jednou za život, ale musí to znát a musí to umět,“ uvedl Sedlář.