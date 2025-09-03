Zlín začíná modernizovat další světelnou křižovatku. Jde o křížení třídy Tomáše Bati s ulicí Březnickou
Ve Zlíně pokračuje modernizace všech světelných křižovatek. Od středy se řidiči musí připravit na omezení na křížení třídy Tomáše Bati s ulicí Březnickou. Se zpožděním budou muset lidé počítat u linek veřejné autobusové dopravy.
Křižovatka se nachází poblíž centra města, kde se ulicí Březnickou sjíždí dolů od zimního stadionu směrem do centra k třídě Tomáše Bati. Opravy by měly začít v nejbližší době a řidiči by se proto měli připravit na drobná zpoždění, informuje Český rozhlas Zlín.
Na křižovatce budou vypnuté původní semafory a dopravu bude řídit dočasná světelná signalizace. Ve směru z centra navíc budou muset řidiči využívat jen jeden odbočovací pruh. Omezený bude také přechod pro chodce a provoz na cyklostezce.
U linek veřejné autobusové dopravy se také mohou projevit mírná zpoždění. „V souvislosti s opravou křižovatky Březnická – třída Tomáše Bati neplánujeme žádné úpravy jízdních řádů autobusů,“ říká mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
„Může docházet k určitým zpožděním, ale trasy autobusů nebudou změněny oproti běžnému stavu,“ dodává mluvčí. Lidé, kteří využívají hromadou dopravu, a řidiči by tak měli ve zvlášť vytížených ranních a odpoledních hodinách počítat se zdržením až do října, kdy by měly práce skončit.
Další modernizace
Další omezení čekají řidiče v průběhu září. Od poloviny měsíce začne modernizace křižovatky ulic Sportovní a Okružní na Jižních Svazích a od konce září se práce přesunou také na křižovatku Sokolské a Partyzánské u Kauflandu na Vršavě. Práce jinak pokračují na všech šesti už opravovaných křižovatkách ve Zlíně.
Modernizovat se budou všechny stávající semafory na 45 místech, které už neodpovídají dnešní dopravní zátěži. To znamená, že rekonstrukce křižovatek není ani v půlce.
Důvod investice
Ve Zlíně vede veškerá doprava přes město, kde denně projede přes třicet tisíc aut. Nový inteligentní systém, který se na křižovatky instaluje, bude umět řídit dopravu v reálném čase – přednost dostane MHD i záchranáři, řidiči budou dostávat varování před nehodami nebo kolonami.
Cílem je plynulejší, a hlavně bezpečnější provoz. Celý projekt vyjde zhruba na 226 milionů korun. Většinu, tedy 85 procent, pokryje evropská dotace, zbytek zaplatí město Zlín.