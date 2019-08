Zlínský kraj zasáhla vydatná bouřka, voda zatopila i podzemní garáže obchodního centra

Hasiči v pondělí odpoledne po bouřce ve Zlínském kraji čerpali vodu ze sklepů, obchodů i restaurací. Potíže byly především ve Zlíně, kde voda zaplavila i podjezd pod tratí v Dlouhé ulici. Silnice byla neprůjezdná, hasičské jednotky z vody musely vyprostit i uvízlý automobil. Následky bouře jsou už odstraněny. Výstraha před silnými bouřkami pro celé Česko platí do úterní půlnoci. Zlín 8:54 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voda zatopila auta v podjezdu na Dlouhé nebo na Gahurově | Zdroj: Český rozhlas Zlín

Voda ve Zlíně vnikla také do podzemních garáží nákupního centra v místní části Prštná, do zrekonstruovaného obchodního domu na náměstí Práce, do restaurace na ulici Zarámi či sklepů v několika ulicích.

Voda se dostala také do supermarketu Billa na sídlišti Jižní Svahy, vystoupala zhruba do výšky 30 centimetrů, řekl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Pršet začalo v regionu v pondělí zhruba tři hodiny po poledni. Do 21.00 hasiči zasahovali u 76 událostí, hlavně čerpali vodu z garáží, sklepů a dalších prostor, odstraňovali stromy i bláto ze silnic a chodníků.

Napršených 83 mm za 90 minut - podle meteorologů patřila včerejší bouřka ve Zlíně mezi mimořádně vydatné. Otevřeno už je i podzemní parkoviště u OC ve Zlíně - Prštném, takto vypadalo včera 2 hodiny po konci bouřky pic.twitter.com/cWxEz40hei — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) August 27, 2019

„Nejvíce zásahů bylo hlášeno v okresu Zlín, kde hasiči vyjeli k 64 případům. Zvláště v době od 18.00 do 19.00 to přímo ve Zlíně vypadalo, jako kdyby se otevřely všechny zdroje vody. Na ulici Dlouhá došlo k zatopení podjezdu pod železniční tratí a uvázlo zde jedno osobní vozidlo, které hasiči vyprostili,“ uvedl mluvčí hasičů.

K čerpání vody ze sklepa vyjížděly jednotky také do Prostřední Bečvy na Vsetínsku nebo Kudlovic na Uherskohradišťsku.

Hasiče zaměstnávaly i stromy popadané na komunikace. Odstraňovali je mimo jiné ve Spytihněvi a Bohuslavicích na Zlínsku. Naprasklý strom ohrožoval rodinný dům ve Valašských Kloboukách-Mirošově na Zlínsku. U Karolína na Kroměřížsku a v Mysločovicích na Zlínsku odstraňovali hasiči bláto ze silnic.

Bouřky s přívalovým deštěm zaměstnaly odpoledne a večer také hasiče v Jihomoravském kraji nebo na Náchodsku v Královéhradeckém kraji.

Bouřky na Zlínsku. ⛈️ Voda včera odpoledne zaplavila silnice, sklepy i obchody. V terénu byly kromě našich štábů i iReportéři. Za záběry děkujeme! pic.twitter.com/czXP1EK2QT — Události Brno (@UdalostiBrno) August 27, 2019

Výstraha před bouřkami

Meteorologové prodloužili výstrahu před silnými bouřkami pro celé území Česka do úterní půlnoci. Doprovázet je mohou přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů.

„Na naše území bude nadále proudit vlhký a instabilní vzduch od jihovýchodu. Zejména v odpoledních hodinách se mohou ojediněle vytvářet lokální bouřky doprovázené přívalovými srážkami,“ uvedli meteorologové.

Ojediněle se podle nich mohou rozvodnit malé toky, hrozí zatopení sklepů nebo podchodů. Nárazy větru mohou lámat větve stromů.

„Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty,“ varuje Český hydrometeorologický ústav. Řidiči by měli v bouři snížit rychlost.

Výstraha meteorologů pro celé Česko platí až do úterní půlnoci | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav